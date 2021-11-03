Укр

Зеленский решил поддержать малый бизнес, соблюдающий карантин: подробности

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Масочный режим обязателен в общественных местах. Новость обновлена 03 ноября 2021, 15:51
Масочный режим обязателен в общественных местах.

Соответствующие программы должен подготовить Кабмин по поручению президента.

Представители малого и среднего бизнеса, которые соблюдают карантинные нормы, могут получить поддержку от государства. Напомним, наивысшие меры эпидбезопасности введены в 15 областях и столице Украины, а в скором времени их перечень может пополниться еще тремя. Бизнес, который работает с учетом ограничений, может получить ряд поблажек. 

Об этом сообщает сайт президента. 

Среди предложенных программ: льготная аренда помещений, кредитование и оплата коммунальных услуг.

Напомним, в "красной зоне" утверждены ограничения для работы непродовольственных магазинов, заведений общественного питания, торговых центров, развлекательных и культурных учреждений, а также мест для занятий спортом (спортзалов, бассейнов, фитнес-центров). 

Им разрешается работать при наличии сертификатов вакцинации у сотрудников и посетителей. 

Также отмечается, что в Херсонской области, которая первая попала в "красную зону" улучшилась динамика с коронавирусом — госпитализаций и заболевших становится меньше. 

Ранее "Телеграф" писал, что в "красной зоне" действуют другие социальные нормативы по потреблению коммунальных услуг и выше уровень субсидии.

Теги:
#Карантин #Малый бизнес #Красная зона
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