Зеленский решил поддержать малый бизнес, соблюдающий карантин: подробности

Соответствующие программы должен подготовить Кабмин по поручению президента.

Представители малого и среднего бизнеса, которые соблюдают карантинные нормы, могут получить поддержку от государства. Напомним, наивысшие меры эпидбезопасности введены в 15 областях и столице Украины, а в скором времени их перечень может пополниться еще тремя. Бизнес, который работает с учетом ограничений, может получить ряд поблажек.

Об этом сообщает сайт президента.

Среди предложенных программ: льготная аренда помещений, кредитование и оплата коммунальных услуг.

Напомним, в "красной зоне" утверждены ограничения для работы непродовольственных магазинов, заведений общественного питания, торговых центров, развлекательных и культурных учреждений, а также мест для занятий спортом (спортзалов, бассейнов, фитнес-центров).

Им разрешается работать при наличии сертификатов вакцинации у сотрудников и посетителей.

Также отмечается, что в Херсонской области, которая первая попала в "красную зону" улучшилась динамика с коронавирусом — госпитализаций и заболевших становится меньше.

Ранее "Телеграф" писал, что в "красной зоне" действуют другие социальные нормативы по потреблению коммунальных услуг и выше уровень субсидии.