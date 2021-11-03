Зеленский решил поддержать малый бизнес, соблюдающий карантин: подробности
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Соответствующие программы должен подготовить Кабмин по поручению президента.
Представители малого и среднего бизнеса, которые соблюдают карантинные нормы, могут получить поддержку от государства. Напомним, наивысшие меры эпидбезопасности введены в 15 областях и столице Украины, а в скором времени их перечень может пополниться еще тремя. Бизнес, который работает с учетом ограничений, может получить ряд поблажек.
Об этом сообщает сайт президента.
Среди предложенных программ: льготная аренда помещений, кредитование и оплата коммунальных услуг.
Напомним, в "красной зоне" утверждены ограничения для работы непродовольственных магазинов, заведений общественного питания, торговых центров, развлекательных и культурных учреждений, а также мест для занятий спортом (спортзалов, бассейнов, фитнес-центров).
Им разрешается работать при наличии сертификатов вакцинации у сотрудников и посетителей.
Также отмечается, что в Херсонской области, которая первая попала в "красную зону" улучшилась динамика с коронавирусом — госпитализаций и заболевших становится меньше.
Ранее "Телеграф" писал, что в "красной зоне" действуют другие социальные нормативы по потреблению коммунальных услуг и выше уровень субсидии.
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