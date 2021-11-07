Насколько законна проверка COVID-сертификатов в Украине: разъяснение Минздрава

В некоторых местах COVID-сертификаты можно не показывать совсем

В Украине проверка сертификатов о вакцинации в красной зоне карантина стала обязательной, а за отказ показывать может грозить даже штраф. По понятным причинам многим украинцам такой ход дела не нравится: люди называют проверку COVID-сертификатов незаконной и разглашением медицинской тайны.

В Министерстве здравоохранения пояснили, что все споры с представителями полиции, сотрудниками общественного транспорта и заведений питания из-за нежелания демонстрировать COVID-документы напрасны, ведь требование полностью соответствует закону.

В ведомстве указывают, что пациенты действительно имеют право на неразглашение тайны о состоянии своего здоровья и т.д. согласно статье 39-1 Закона Украины, однако в украинских документах о вакцинации этих сведений, подпадающих под неразглашение, нет. Поэтому можно сделать вывод, что проверка сертификатов о вакцинации от COVID-19 не является нарушением украинского законодательства.

Вдобавок, в регионах с "красным" уровнем опасности разрешена работа заведений для общественности только при условии, что 100% посетителей и персонала получили прививки от COVID-19. Это регламентируется Постановлением Кабмина №1236. В случае, если посетитель откажется предоставить необходимый документ, то персонал заведений вправе отказать в предоставлении услуг, ведь из-за отсутствия документа владельцу грозит немалый штраф.

Следует отметить, что в красной зоне документы о вакцинации не имеют права проверять в банках, АЗС, ветеринарных магазинах, аптеках и продовольственных магазинах.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Киеве практически каждый десятый сертификат о вакцинации, проверяемый специальными мониторинговыми группами, оказывается поддельным.