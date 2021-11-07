"На работе сказали, что уволят": почему в очереди за вакциной от COVID-19 приходится стоять часами

"Телеграф" побывал в киевском центре вакцинации и разобрался, почему желающим привиться приходится много часов проводить в очередях

Безумные темпы заболеваемости и смертности от COVID-19 наводят ужас на украинцев. Пока власти победоносно отчитываются о рекордных темпах вакцинации, в самих местах введения прививок происходит настоящий хаос — люди часами стоят в очередях, несмотря на предварительную запись в электронной системе. Давайте проанализируем, почему так происходит.

Укол ради пропуска

С 1 ноября сертификат о полной вакцинации в краснозонном Киеве стал пропуском в государственные учреждения, рестораны, магазины и даже супермаркеты. Причем и клиенты, и работники должны предъявить документ о полной вакцинации или свежем ПЦР-тесте (сделанный не позднее 72 часов). Перед многими антивакцинаторами встала дилемма – что для них важнее – принципы или собственный комфорт. И, как показывает результат, недоверие к вакцине и ее последствиям отходит на второй план, когда ты элементарно не сможешь никуда выйти, кроме собственного дома.

3 ноября противники вакцинации на попечении Надежды Савченко даже проводили свой протестный митинг в центре столицы, перекрыв улицы в правительственном квартале. Сколько из них умрет или попадет в больницу после такого действа – вопрос открытый.

О планах закрыть транспорт, магазины и другие учреждения для не вакцинированных сообщалось за несколько недель до этого. Однако записаться на прививку в последние недели достаточно проблемно, поэтому волна условно желающих накопилась. Пока, по крайней мере, в Киеве, все желающие реально не могут получить свою дозу вакцины, хотя и стоят в очередях по несколько часов.

«Валимся с ног, но вакцинируем всех»

Записаться на вакцинацию против коронавируса можно в электронном кабинете на сайте Helsi.me. В общем, процедура нетрудная, однако, как это всегда бывает в нашей стране, находятся те, кто в силу своего возраста несколько "отстает от прогресса", или же принципиально живет "по старинке" и пытается записаться аналогово — через семейного врача или непосредственно в центрах вакцинации. В самих же центрах допускают к вакцинации и тех, кто не смог/не захотел становиться в удобную электронную очередь. В результате – вся очередь задерживается и сбивается. В результате этого в пунктах вакцинации происходит массовое скопление людей, которые прижимаются друг к другу будто бы в метро в час пик. Абсурд, скажете вы? Очевидно, да. Но сейчас это наши реалии — еще несколько недель назад получить свою дозу вакцины не занимало много времени, однако сейчас уйдет не только несколько часов, но и хороший моток нервов. Потому что цивилизованно формировать очередь мы пока не научились.

Эпичное происходит в конце рабочего дня, когда нервы сдают даже у самых стойких. Кто-то вакцинируется с опозданием 1,5-2 часа относительно своего времени, а кое-кто не смог записаться и стоит ВЕСЬ РАБОЧИЙ ДЕНЬ — 8 ЧАСОВ. В какой-то момент центр закрывается, но люди не идут домой. Мне посчастливилось к тому времени уже уколоться. На вопрос о том, как разгоняют стоящих под дверью после официального закрытия, медики устало отвечают: "Мы валимся с ног, но вакцинируем всех".

Действительно, медицинские ресурсы ограничены. По словам заместителя министра здравоохранения Ирины Микичак, к работе в пунктах вакцинации планировали привлечь студентов медицинских вузов. Медперсонал, вовлеченный в проведение прививок населения от коронавируса, признается — сил и нервов действительно не хватает:

"Компьютеры тормозят, система часто зависает, это тоже задерживает очередь. Есть те, кто и доброе слово скажет, и улыбнется. Много и тех, кто нас почему-то ненавидит. Как будто это мы ввели ограничения по транспорту и так далее. Мы просто выполняем свою работу", — рассказывает "Телеграфу" Елена, которая проводит вакцинацию в здании Соломенского ЦНАПа столицы.

Рекомендация ВОЗ для населения в связи с пандемией COVID-19

В очередях упоминают СССР

Вторую дозу вакцины я получил на днях и скажу откровенно – 1,5-2 часа – достаточное время, чтобы наслушаться от людей всякого разного относительно прививок и пандемии в целом. Большинство людей в моей очереди признались, что вакцинируются, поскольку иначе не попадут в транспорт, а некоторым даже пригрозили увольнением с работы. Ни один из опрошенных мной нескольких десятков людей не ответил, что вакцинируется, потому что переживает за свою жизнь и здоровье.

"Мне сказали, что с понедельника уволят, если не вакцинируюсь. Неужели вы думаете, что я была бы здесь просто так?", — объясняет женщина средних лет.

Большинство людей в очереди дали понять, что стоят там, потому что просто хотят работать и передвигаться. Молодежь не может уехать за границу. Такие вот приоритеты…

— Мужчина, у вас на какое время? — спрашивает новоприбывшая энергичная женщина за 50.

— На 15:35, — отвечает ей муж кавказской внешности.

— Вы лжете! — чуть ли не с пинками набрасывается женщина и требует продемонстрировать ей талон на озвученное время. – У меня на 15:35! Вы врете и даже не краснеете!

Несколько удивленно сосед по очереди достает телефон и показывает запись.

— А, у вас не та вакцина. Ну, простите — парирует леди, недавно пережившая бальзаковский возраст.

Здесь как в известной истории: ложечки нашлись, но осадок остался.

Та же женщина сразу наводит порядок в "хвосте" очереди, выстраивает под стенкой здания всех согласно их электронной очереди. Но с передней частью проблема — там с виду крепкие представители сильного пола смущают пропускающих тех, кто пришел без записи. Тайминг снова летит, градус нарастает. Ситуацию спасает только юмор — в очереди говорят о Зеленском, критикуют власть, вспоминают очереди в СССР и даже неудачное построение коммунизма. Классика.

97% пациентов реанимаций не вакцинированы

К чему этот текст, спросите вы? Он о том, что, к сожалению, не верят украинцы в силу вакцины. И рекомендации Минздрава, врачей и призывы известных медиков типа Евгения Комаровского не делают погоды.

Срабатывает только тогда, когда отбирают у людей очередную часть свободы. Можно и нужно винить власть, поскольку сначала в стране не было тестов и даже масок. Когда в Штатах вакцинировались первые 100 миллионов населения, в Украину только начали поставлять первые дозы. Потом эти дозы месяцами лежали на складах, потому что население не спешило вакцинироваться, отдыхало летом, а власть закрывала глаза и делала вид, что не слышит о том, как врачи били в набат и прямо говорили — с сентября накроет. Не хотел Офис президента терять драгоценные рейтинговые баллы, однако все равно потеряет.

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А кто-то, как бы этого не хотелось, будет терять своих близких. Статистика Минздрава демонстрирует — 97% пациентов реанимаций не вакцинированы. Почему? У них множество своих аргументов о мировом заговоре, 5G, чипировании и так далее. Однако из-за того, что в реанимациях лежат те, кто добровольно отказался от пусть неидеального, но действенного способа выживания, умирают и пытавшиеся себя уберечь. Они не могут получить медпомощь, а сами медики в это время работают уже далеко даже не на втором и даже не на десятом дыхании. Надолго ли их хватит? Вопрос риторический.

Мнения, высказанные в статье, являются личным впечатлением автора и не содержат медицинских рекомендаций.

Подробнее о вакцинации. "Телеграф" ранее писал обновленные противопоказания для вакцинации, а также подробно разбирал, как получить международный COVID-сертификат.

Кроме того, мы писали о результатах тестирования вакцины Pfizer на подростках и рассказывали, в чем разница между вакцинами, которыми можно привиться в Украине.