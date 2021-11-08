"Куча народа не доезжает до больниц": Комаровский оценил реальное число смертей от COVID-19

Комаровский высказался об официальной статистике смертности от COVID-19.

Известный украинский врач Евгений Комаровский выразил мнение, что реальная суточная смертность от коронавируса в два раза выше, чем официальная.

Об этом он рассказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

Говоря о том, что недавно в Украине были зафиксированы рекордные 793 смерти от COVID-19, Комаровский отметил, что считает, что это лишь половина от реальных показателей смертности.

"Куча народа не доезжает до больниц и умирает дома. Причем если это старики, их даже не повезут вскрывать", — сказал он.

По его словам, также не учитываются так называемые "отсроченные смерти". Он рассказал, что многие люди, которые перенесли острую форму болезни, могут еще долго испытывать ее последствия, вроде депрессии, тромбозов, миокардита, отказов органов и другого.

Кроме того, Комаровский заявил, что во многих мелких больницах не будут принимать стариков, а потому выразил убеждение, что в официальных данных такие бы значились, как умершие от старости или любых других болезней.

Он добавил, что реальных цифр смертности никто не знает.

Среди причин, которые привели Украину в такое положение, Комаровский выделяет то, что в сети все чаще слышны голоса "агрессивных неучей". По его словам, эти люди из-за своей несдержанности и грубости выходят на передний план, что не позволяет адекватным пользователям высказать свое мнение о ситуации.

Заявление Комаровского о смертности на видео с 11:00

Как сообщалось, врач Тарас Жиравецкий ранее озвучил прогноз о том, что в Украине эпидемия коронавируса закончится еще не скоро.