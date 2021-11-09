Безопаснее всего в Ужгороде, Кропивницком и Луцке: где наибольшая смертность от COVID-19 в Украине
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В двух украинских областях зафиксировали менее 10 смертей от COVID-19.
Украина дважды за неделю обновила рекорд по летальным случаям от коронавируса. За понедельник ковид унес жизни 833 людей.
Опираясь на данные Минздрава "Телеграф" узнал в каких регионах ситуация ухудшилась сильнее всего, а какие области демонстрируют более низкую смертность.
Наибольшее количество жизней за понедельник, 8 ноября, COVID унес на Донетчине — 89 человек. Это более чем 10% от общего числа умерших.
Остальная часть списка регионов с наивысшими показателями смертности:
- в Сумской области — 67 человек
- на Полтавщине — 64
- в столице Украины - 53
- в Хмельницкой области — 46.
Наименее пострадавшим регионом стала Закарпатская область — 8 смертельных исходов. На втором месте в рейтинге — Кировоградская область, которая демонстрирует наинизшие показатели заболеваемости. Здесь умерли 9 человек.
На Волыни от коронавируса скончались 11 человек, в Черновицкой — 13, в Черкасской — 14. Отметим, что "желтых" областей в Украине осталось всего две — Кировоградская и Тернопольская. В последней смертность от коронавируса за сутки составила 15 человек.
Ранее "Телеграф" писал, что на "красной" Херсонщине зафиксировали снижение показателей смертности и область может выйти из зоны жесткого карантина. Согласно данным Минздрава на вторник — в ней умерли от коронавируса 37 человек.
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