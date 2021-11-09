Укр

Безопаснее всего в Ужгороде, Кропивницком и Луцке: где наибольшая смертность от COVID-19 в Украине

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
161
Ковид-больница в Харькове. Новость обновлена 09 ноября 2021, 10:34
Ковид-больница в Харькове.

В двух украинских областях зафиксировали менее 10 смертей от COVID-19.

Украина дважды за неделю обновила рекорд по летальным случаям от коронавируса. За понедельник ковид унес жизни 833 людей. 

Опираясь на данные Минздрава "Телеграф" узнал в каких регионах ситуация ухудшилась сильнее всего, а какие области демонстрируют более низкую смертность. 

Наибольшее количество жизней за понедельник, 8 ноября, COVID унес на Донетчине — 89 человек. Это более чем 10% от общего числа умерших. 

Остальная часть списка регионов с наивысшими показателями смертности:

  • в Сумской области — 67 человек
  • на Полтавщине — 64
  • в столице Украины - 53
  • в Хмельницкой области — 46. 

Наименее пострадавшим регионом стала Закарпатская область — 8 смертельных исходов. На втором месте в рейтинге — Кировоградская область, которая демонстрирует наинизшие показатели заболеваемости. Здесь умерли 9 человек. 

На Волыни от коронавируса скончались 11 человек, в Черновицкой — 13, в Черкасской — 14. Отметим, что "желтых" областей в Украине осталось всего две — Кировоградская и Тернопольская. В последней смертность от коронавируса за сутки составила 15 человек. 

Ранее "Телеграф" писал, что на "красной" Херсонщине зафиксировали снижение показателей смертности и область может выйти из зоны жесткого карантина. Согласно данным Минздрава на вторник — в ней умерли от коронавируса 37 человек.

Теги:
#Смертность #Коронавирус #Covid-19
Ковид-больница в Харькове.
Украина
Безопаснее всего в Ужгороде, Кропивницком и Луцке: где наибольшая смертность от COVID-19 в Украине
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Ковид-больница в Харькове.
Безопаснее всего в Ужгороде, Кропивницком и Луцке: где наибольшая смертность от COVID-19 в Украине
Дата публикации
Категория
Jerry Heil мечтает записать дуэты с зарубежными исполнителями
Jerry Heil: основная проблема украинских женщин – попытка угодить, а мужчин – считать, что им все должны
Дата публикации
Категория
Умерший Павел Ратов
Месяц не приходил в сознание: в Чехии умер украинец, избитый местным охранником
Дата публикации
Категория
Северный поток-2
Республиканцы добиваются новых санкций США против "Северного потока-2"
Дата публикации
Категория
ДТП в Киеве
В Киеве на скорости протаранили патрульного, оформлявшего ДТП: эксклюзивные фото с места