Безопаснее всего в Ужгороде, Кропивницком и Луцке: где наибольшая смертность от COVID-19 в Украине

В двух украинских областях зафиксировали менее 10 смертей от COVID-19.

Украина дважды за неделю обновила рекорд по летальным случаям от коронавируса. За понедельник ковид унес жизни 833 людей.

Опираясь на данные Минздрава "Телеграф" узнал в каких регионах ситуация ухудшилась сильнее всего, а какие области демонстрируют более низкую смертность.

Наибольшее количество жизней за понедельник, 8 ноября, COVID унес на Донетчине — 89 человек. Это более чем 10% от общего числа умерших.

Остальная часть списка регионов с наивысшими показателями смертности:

в Сумской области — 67 человек

на Полтавщине — 64

в столице Украины - 53

в Хмельницкой области — 46.

Наименее пострадавшим регионом стала Закарпатская область — 8 смертельных исходов. На втором месте в рейтинге — Кировоградская область, которая демонстрирует наинизшие показатели заболеваемости. Здесь умерли 9 человек.

На Волыни от коронавируса скончались 11 человек, в Черновицкой — 13, в Черкасской — 14. Отметим, что "желтых" областей в Украине осталось всего две — Кировоградская и Тернопольская. В последней смертность от коронавируса за сутки составила 15 человек.

Ранее "Телеграф" писал, что на "красной" Херсонщине зафиксировали снижение показателей смертности и область может выйти из зоны жесткого карантина. Согласно данным Минздрава на вторник — в ней умерли от коронавируса 37 человек.