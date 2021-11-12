"Рабочее утро началось с вскрытий беременной женщины с ребенком в утробе и парня с мертвыми легкими"

Убедить беречь свое здоровье и близких удается не всех

Пожалуй, никогда так явно общество не противостояло друг другу в связи с заболеванием. Точнее, все болезни людьми воспринимаются как опасность. При этом, одних хворей можно избежать соблюдением простых правил гигиены или поведения, другие можно упредить прививками. Но когда были разработаны вакцины от коронавируса, охватившего практически все страны мира, часть людей восприняли их в штыки, наделив массой отрицательных и нелепых качеств. По мнению некоторых людей они "разрушают иммунную систему", "сделаны "на коленке" из невесть чего", "после прививок будет бесплодие", "от прививок еще больше умирает", "с ней вводят чипы и будут нами управлять" и т.д., и т.п.. Причем рассуждают об этом зачастую граждане, которые даже популярные слова пишут с орфографическими ошибками: "медЕцина", "вакцЫна" и "ковиТ". Сразу отметим, что Всемирная организация здравоохранения рекомендует вакцинироваться, а статистика Минздрава гласит, что граждане с прививками гораздо реже нуждаются в интенсивной терапии.

Вакцинированных в реанимации нет!

А медики, работающие с ковидными пациентами, изо всех сил пытаются убедить соотечественников позаботиться о своем здоровье путем вакцинации, ведь практически ежедневно на их глазах умирают те, кто мог бы жить не один десяток лет. Но как достучаться до чужого разума? Заведующая отделением анестезиологии и интенсивной терапии Львовской Клинической больницы скорой медицинской помощи Наталья Матолинец днями выставила на своей Фейсбук-странице пост с конкретными примерами людей, которых преждевременно погубил коронавирус.

"Практический опыт нашей реанимации – 50 лет! Наши врачи многое видели… Нас тяжело поразить. Но то, что происходит сейчас – невыносимо! За сутки у нас в реанимации умерли 2 молодых человека без сопутствующей патологии:

- беременная женщина 23 года — первая беременность…

- молодой парень 29 лет…

Рабочее утро началось с вскрытий. Сначала беременной женщины с так и нерожденным ребенком в утробе… черные нежизнеспособные легкие. Далее – парня с мертвыми легкими. Еще месяц назад он был абсолютно здоров и вместе с родителями, друзьями и девушкой планировал жизнь, которой уже больше никогда не будет. Искренние соболезнования родным!", пишет медик.

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(Комментируя этот пост тележурналистам, медработник едва не срывалась на слезы). В тот же день в ковидном блоке реанимации Клинической больницы, рассчитанном на 100 коек, получали лечение 63 пациента, поступило 14 новых больных, двое продолжили лечение в другом отделении, а трое, увы, скончались от осложнений, вызванных COVID-19. При этом 47 человек находились на искусственной вентиляции легких. "А вот вакцинированных в реанимации нет!!!" – подчеркнула завотделением.

"Телеграф" пообщался с Натальей Матолинец. По словам Натальи Васильевны, новый штамм "Дельта" принес с собой более агрессивное течение заболевания: гораздо быстрее поражаются легкие, помолодел возраст пациентов, среди больных больше встречается беременных женщин и детей. Отмечает Матолинец и быструю дыхательную недостаточность.

Наталья Матолинец работает в Клинической больнице 25 лет

В среднем пациенты проводят в реанимации до двух недель. "Но есть и такие, что остаются на месяц, — уточняет врач. — Сейчас один человек уже больше 40 дней находится на искусственной вентиляции легких. А есть и такие, что умирают сразу при поступлении, буквально через пару часов…".

Однажды за сутки скончалось 14 человек

Особенно тяжело медику рассказывать о смерти беременных женщин и молодых мам. Наталья Матолинец вспоминает, как буквально три недели назад она с коллегами более 2-х суток боролась за жизнь 40-летней львовянки. Спасти ее не смогли, так как больную доставили уже в критическом состоянии: у нее диагностировали острый респираторный дистресс-синдром легких. Все время львовянка была подключена к аппарату ИВЛ. "У женщины осталось трое деток, самой младшей из которых около 1 года. На самом деле, когда такой случай происходит, то мы его обнародуем, чтобы упредить другие такие варианты".

Молодых пациентов, говорит медик, не очень много, в основном это люди среднего и старшего возраста, те, кто имеет какую-то сопутствующую патологию, и не очень серьезно отнеслись с ковиду и своему состоянию. Это пациенты с сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями: они имеют проблемы со свертываемостью крови, сосудами, у них в анамнезе инфаркты, инсульты. "Много людей с избыточным весом — это основная проблема".

Вакцинация может уберечь от тяжелой участи

Но немало и историй, завершившихся благополучно: "Мы же, все-таки, работаем для того, чтобы спасти, а не похоронить, – говорит собеседница. – Вот, например, сегодня 6 человек разного возраста и тоже с сопутствующими патологиями переводим в терапию".

Примерно треть пациентов, которые поступают в тяжелом критическом состоянии, поддаются лечению и откликаются на лечение — медикам удается остановить процесс прогрессирующего заболевания и оказать помощь, потом перевести в терапию и выписать.

Статистика пугает количеством смертей от "короны"

"Есть хорошие случаи выздоровления представителей и старшего возраста, и среднего, и молодого. Была бабулечка после инсульта, она одолела коронавирус, и, слава Богу, перевелась на дальнейшее лечение. И если вы вовремя обратились в больницу и нет тяжелого 100-процентного поражения легких, то можно оказать помощь. А если человек вакцинированный, то еще лучше. Но есть случаи, когда или позднее обращение, или очень серьезный сопутствующий хронический фон, или все вместе совпадает, тогда, что бы мы не делали, эти легкие мы уже не можем спасти".

Матолинец поясняет, что "спасать" – это их ежедневная работа, а вот, чтобы докричаться до людей, как раз и говорят как можно больше о печальных случаях, чтобы граждане сделали для себя какие-то выводы. Практически ежедневно в больнице умирают 2-3 человека, а однажды за сутки скончалось 14 человек.

Нужна амнистия для купивших сертификаты

Кроме Клинической больницы скорой медицинской помощи, во Львове с ковидными больными работают еще несколько медучреждений. В том числе — Центр легочного здоровья, областная инфекционная больница, 8 и 5 городские клинические больницы, госпиталь инвалидов. "Те же беременные до 22-х недель поступают к нам в больницу, а те, кто уже могут родить – в Центр легочного здоровья, там сейчас тоже есть много беременных женщин". К слову, в Украине от осложнений коронавируса умерло уже более 50 беременных. При этом, детей зачастую удавалось спасти.

Случался и такой вид из окна львовской больницы

Основной вопрос к медику – как часто встречаются вакцинированные пациенты? "В реанимации у нас их нет, а так в больнице время от времени бывают, но у них все равно более легкое течение заболевания", — уверяет Наталья Васильевна.

Ну и еще интересный момент: в каких обстоятельствах люди, которые предпочли купить сертификат о вакцинации, признаются в этом? "Когда очень тяжелое течение болезни и мы выясняем, действительно ли люди вакцинированы, потому что от этого будет зависеть и лечение, и последствия — в такой момент родственники пациента сознаются. Но у нас таких случаев в реанимации не было".

Здесь борются за каждого пациента

Наталью Матолинец поражает информация из новостей, сколько реализуется фальшивых сертификатов о вакцинации. И по этому поводу у нее две позиции. "С одной стороны, я бы хотела уголовной ответственности для таких врачей, которые идут на подделку сертификатов. Но, с другой стороны, генеральный директор нашей больницы и медики за то, чтобы была амнистия для тех людей, которые сначала купили сертификаты — чтобы они все же могли вакцинироваться и спастись от болезни. Потому что потом они становятся нашими пациентами".

Врач рекомендует — если человек чувствует ухудшение состояния, ему надо обращаться за медпомощью к семейному врачу и в стационар. Если нет места в одной больнице (а так сейчас происходит часто), то надо искать в другой и обязательно госпитализироваться. От этого, в частности, зависит исход. Тем более, что речь не о нескольких днях, а порой один день может стать последним.

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