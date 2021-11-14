Укр

Какие в Украине есть COVID-сертификаты и в чем между ними разница

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
576
Сертификат вакцинации в приложении
Сертификат вакцинации в приложении

В Украине уже сгенерировали около 9 млн сертификатов через "Дию".

Украинцы не могу ездить между областями, относящимися к "красной зоне" или выезжать в некоторые страны без COVID-сертификата или свидетельства про вакцинацию. 

"Телеграф" разбирался какие виды ковид-документов существуют в Украине. Информация основана на разъяснениях Минздрава. 

Международные документы о вакцинации, которые нужны для выезда за границу можно получить двумя способами:

  • международное свидетельство о вакцинации получают у семейного врача — бумажный вариант. Его получают после полного курса иммунизации от коронавируса. В нем отображены данные о вакцинах, дата прививки. Он заверяется печатью. Он действует год. 
  • международный сертификат о вакцинации от коронавируса на портале "Дия". Он электронный, с QR-кодом. Его можно распечатать или предъявлять в электронном виде на носителе с экраном, чтобы код могли считать. Он не отличается от сертификата, выданного через приложение

COVID-сертификаты доступны как на портале, так и в приложении "Дия". Они бывают двух видов и доступны как людям с биометрическими документами, так и с обычными. 

  • "желтые" сертификаты действуют 120 дней, их получают после первой дозы вакцины
  • "зеленые" сертификаты действуют 360 дней, они даются после полного курса вакцинации.

Также в Минцирфы анонсировали появление сертификатов о результатах ПЦР-тестирования и выздоровлении. Если первый уже заканчивают тестировать и готовятся запустить в течение недели, второй еще не готов. Срок его действия уже известен — 90 дней после выздоровления. Что же касается документов про противопоказания, форму которых утвердил Минздрав, то пока не известно, появятся ли они в электронном виде. 

Ранее "Телеграф" писал, что в приложении "Дия" также появились детские сертификаты о вакцинации от коронавируса.

Теги:
#Вакцинация #Сертификат #Коронавирус
Ключевые события дня
Украина
Итоги дня 13 ноября: Украина в тумане, рекорд выздоровления от COVID-19, увольнение работников "Укрэксимбанка"
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Ключевые события дня
Итоги дня 13 ноября: Украина в тумане, рекорд выздоровления от COVID-19, увольнение работников "Укрэксимбанка"
Дата публикации
Категория
"Скорые" везут больных в больницу, а там их спасают врачи
"Рабочее утро началось с вскрытий беременной женщины с ребенком в утробе и парня с мертвыми легкими"
Дата публикации
Категория
Финны неожиданно побеждают на выезде
Сборная Украины рискует не попасть на чемпионат мира по футболу после победы Финляндии над Боснией (видео)
Дата публикации
Категория
Остатки машины после взрыва
Нужна помощь: украинцы собирают средства для семей погибших на Донбассе десантников
Дата публикации
Категория
"Дельта" более заразна, чем оригинальный коронавирус
Коронавирус и штамм "Дельта": что общего и чем отличаются