Какие в Украине есть COVID-сертификаты и в чем между ними разница

В Украине уже сгенерировали около 9 млн сертификатов через "Дию".

Украинцы не могу ездить между областями, относящимися к "красной зоне" или выезжать в некоторые страны без COVID-сертификата или свидетельства про вакцинацию.

"Телеграф" разбирался какие виды ковид-документов существуют в Украине. Информация основана на разъяснениях Минздрава.

Международные документы о вакцинации, которые нужны для выезда за границу можно получить двумя способами:

международное свидетельство о вакцинации получают у семейного врача — бумажный вариант. Его получают после полного курса иммунизации от коронавируса. В нем отображены данные о вакцинах, дата прививки. Он заверяется печатью. Он действует год.

международный сертификат о вакцинации от коронавируса на портале "Дия". Он электронный, с QR-кодом. Его можно распечатать или предъявлять в электронном виде на носителе с экраном, чтобы код могли считать. Он не отличается от сертификата, выданного через приложение

COVID-сертификаты доступны как на портале, так и в приложении "Дия". Они бывают двух видов и доступны как людям с биометрическими документами, так и с обычными.

"желтые" сертификаты действуют 120 дней, их получают после первой дозы вакцины

"зеленые" сертификаты действуют 360 дней, они даются после полного курса вакцинации.

Также в Минцирфы анонсировали появление сертификатов о результатах ПЦР-тестирования и выздоровлении. Если первый уже заканчивают тестировать и готовятся запустить в течение недели, второй еще не готов. Срок его действия уже известен — 90 дней после выздоровления. Что же касается документов про противопоказания, форму которых утвердил Минздрав, то пока не известно, появятся ли они в электронном виде.

Ранее "Телеграф" писал, что в приложении "Дия" также появились детские сертификаты о вакцинации от коронавируса.