Укр

Количество выздоровлений падает: в Украине снова более 20 тысяч заболевших коронавирусом за сутки

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Коронавирус Новость обновлена 18 ноября 2021, 08:21
Коронавирус

Больше всего смертей от COVID на Днепропетровщине.

Количество новых случаев коронавируса в Украине зафиксировали на отметке 20 591 человек (днем ранее — 18 668 людей). Среди них — 1478 несовершеннолетних

Об этом сообщает Минздрав у утренней сводке 18 ноября.

Согласно статистике:

  • в больницу с коронавирусом попали — 3 907 человек (накануне 4 468 людей)
  • летальных случаев — 752 (днем ранее — 769)
  • вылечились от COVID — 19 633 (накануне — 20 211 человек).

Также в Минздраве отчитались о вакцинации: сделано всего 297 832 прививок, из них вторую дозу получили 189 078 человек.

Наибольшее количество заболевших за день — в Днепропетровской области (1892 человека). Лидером по смертности стала также Днепропетровщина с 103 летальными случаями. На втором месте по заболеваемости — Киев с 1483 случаями, на третьем — 1240 новых инфицирований в Запорожской области.

Наименьшее количество дневных заражений за среду в Кировоградской области. Там зафиксировали 214 случаев. Меньше всего смертей — в Кировоградской и Тернопольской областях — по 9 летальных исходов.

Ранее "Телеграф" писал, что от коронавируса готовы вакцинироваться только две трети украинцев.

Теги:
#Украина #Статистика #Коронавирус #Covid-19
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