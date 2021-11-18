Количество выздоровлений падает: в Украине снова более 20 тысяч заболевших коронавирусом за сутки

Больше всего смертей от COVID на Днепропетровщине.

Количество новых случаев коронавируса в Украине зафиксировали на отметке 20 591 человек (днем ранее — 18 668 людей). Среди них — 1478 несовершеннолетних

Об этом сообщает Минздрав у утренней сводке 18 ноября.

Согласно статистике:

в больницу с коронавирусом попали — 3 907 человек (накануне 4 468 людей)

летальных случаев — 752 (днем ранее — 769)

(днем ранее — 769) вылечились от COVID — 19 633 (накануне — 20 211 человек).

Также в Минздраве отчитались о вакцинации: сделано всего 297 832 прививок, из них вторую дозу получили 189 078 человек.

Наибольшее количество заболевших за день — в Днепропетровской области (1892 человека). Лидером по смертности стала также Днепропетровщина с 103 летальными случаями. На втором месте по заболеваемости — Киев с 1483 случаями, на третьем — 1240 новых инфицирований в Запорожской области.

Наименьшее количество дневных заражений за среду в Кировоградской области. Там зафиксировали 214 случаев. Меньше всего смертей — в Кировоградской и Тернопольской областях — по 9 летальных исходов.

Ранее "Телеграф" писал, что от коронавируса готовы вакцинироваться только две трети украинцев.