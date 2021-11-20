В Украине снижается количество новых больных коронавирусом: статистика пандемии в регионах

Меньше всего инфицирований выявили в области "красной зоны".

В Украине количество новых больных коронавирусом продолжает оставаться высоким. На утро 20 ноября зафиксировали 18 250 новых случаев. Это на 1800 меньше, чем в предыдущий день. Среди заболевших — 1 463 ребенка.

Об этом свидетельствует статистика Минздрава.

Согласно данным:

летальных исходов заболевания — 664 (перед этим 725)

(перед этим 725) госпитализаций — 3 594 (накануне — 3637)

выздоровлений — 21 979 человек (раньше 22 304)

вакцинированы — 311 316 человека, в том числе и второй дозой — 212 522.

Регионы с наибольшей и наименьшей заболеваемостью коронавирусом

Лидером по количеству выявленных случаев коронавируса за 19 ноября является Днепропетровщина с 1870 новых случаев коронавируса. На втором и третьем месте Киев (1484) и Запорожская область (1027) соответственно. Самое малое количество больных в общую статистику принесла Херсонская область — 222 человека. Она в "красной зоне".

Смертность от коронавируса в разрезе регионов

Наивысший уровень смертности зафиксировали в Днепропетровской области (76). Меньше всего жизней унес коронавирус в Луганской и Тернопольской области — по семь человек.

Ранее "Телеграф" сообщал о новом исследовании в США о происхождении вируса SARS-CoV-2 — определили вероятного первого пациента в Ухане.