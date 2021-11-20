В Украине снижается количество новых больных коронавирусом: статистика пандемии в регионах
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Меньше всего инфицирований выявили в области "красной зоны".
В Украине количество новых больных коронавирусом продолжает оставаться высоким. На утро 20 ноября зафиксировали 18 250 новых случаев. Это на 1800 меньше, чем в предыдущий день. Среди заболевших — 1 463 ребенка.
Об этом свидетельствует статистика Минздрава.
Согласно данным:
- летальных исходов заболевания — 664 (перед этим 725)
- госпитализаций — 3 594 (накануне — 3637)
- выздоровлений — 21 979 человек (раньше 22 304)
- вакцинированы — 311 316 человека, в том числе и второй дозой — 212 522.
Регионы с наибольшей и наименьшей заболеваемостью коронавирусом
Лидером по количеству выявленных случаев коронавируса за 19 ноября является Днепропетровщина с 1870 новых случаев коронавируса. На втором и третьем месте Киев (1484) и Запорожская область (1027) соответственно. Самое малое количество больных в общую статистику принесла Херсонская область — 222 человека. Она в "красной зоне".
Смертность от коронавируса в разрезе регионов
Наивысший уровень смертности зафиксировали в Днепропетровской области (76). Меньше всего жизней унес коронавирус в Луганской и Тернопольской области — по семь человек.
Ранее "Телеграф" сообщал о новом исследовании в США о происхождении вируса SARS-CoV-2 — определили вероятного первого пациента в Ухане.
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