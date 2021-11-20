В "Дие" появился сертификат для переболевших COVID-19: как его получить (видео)

В "Дию" добавили еще один сертификат.

В приложении и на портале "Дия" появился сертификат о выздоровлении от COVID-19.

Об этом говорится в кратком видео с инструкцией о том, как его можно получить, которое было размещено на канале сервиса в Youtube.

Для начала необходимо войти в приложение или на веб-портал, после чего выбрать пункт о получении ковид-сертификатов, как это делается при получении сертификата вакцинации.

Однако теперь пользователю будет предложено выбрать, какой именно сертификат он хочет получить. Далее процедура стандартна — надо выбрать интересующий документ, согласиться на передачу информации и получить его.

Отмечается, что сертификат о выздоровлении можно получить лишь если информация о болезни есть в медицинском реестре, а это значит, что о перенесенной болезни должен знать врач.

Получить сертификат можно будет после выздоровления, но не ранее 15 дней после того, как врач внес информацию о болезни в реестр.

Сам сертификат будет действовать в течение 105 дней с момента внесения данных в реестр или в течение 90 дней с наступления дня возможности его получить.

"То есть, чем позже вы его получили, тем меньше он будет действовать", — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, недавно в "Дие" появилась возможность получить сертификаты вакцинации даже владельцам паспорта-книжечки.