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Список профессий для обязательной вакцинации COVID-19 расширят: кто и когда в него войдет

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Вакцинация в Украине Новость обновлена 22 ноября 2021, 12:12
Вакцинация в Украине

Медработников в обновленный список пока не внесли

В Украине с 9 декабря будут внесены изменения в списки профессий для обязательной вакцинации от коронавируса. Прививки станут необходимостью для работников учреждений защиты детей, предприятий критической инфраструктуры и других профессий.

Об этом в понедельник, 22 ноября, заявил глава Минздрава Виктор Ляшко во время брифинга.

По его словам, в перечень профессий обязательной вакцинации включат сотрудников:

  • предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления центральных органов исполнительной власти;
  • учреждений по предоставлению социальных услуг, защите прав детей, реабилитационных центров;
  • компаний, учреждений и организаций государственной принадлежности, имеющих стратегическое значение для экономики и сохранности страны. В их числе "Укрпочта" и "Укрзализныця".

Минздрав призывает представителей вышеуказанных профессий не медлить с вакцинацией и не откладывать ее на последний день во избежание проблем.

Подробный список профессий для обязательной вакцинации от COVID-19 читайте в материале "Телеграфа".

Также мы писали, что вакцинация от COVID-19 может стать обязательной для медицинских работников.

  • Важно! Этот материал подготовлен журналистом "Телеграфа" на основании актуальных исследований и носит информационный характер, а не призыв к действию. Любое решение о здоровье должно быть согласовано с вашим врачом.
Теги:
#Минздрав #Вакцинация #Виктор Ляшко #Коронавирус #Список професій
Вакцинация в Украине
Украина
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