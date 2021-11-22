Список профессий для обязательной вакцинации COVID-19 расширят: кто и когда в него войдет
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Медработников в обновленный список пока не внесли
В Украине с 9 декабря будут внесены изменения в списки профессий для обязательной вакцинации от коронавируса. Прививки станут необходимостью для работников учреждений защиты детей, предприятий критической инфраструктуры и других профессий.
Об этом в понедельник, 22 ноября, заявил глава Минздрава Виктор Ляшко во время брифинга.
По его словам, в перечень профессий обязательной вакцинации включат сотрудников:
- предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления центральных органов исполнительной власти;
- учреждений по предоставлению социальных услуг, защите прав детей, реабилитационных центров;
- компаний, учреждений и организаций государственной принадлежности, имеющих стратегическое значение для экономики и сохранности страны. В их числе "Укрпочта" и "Укрзализныця".
Минздрав призывает представителей вышеуказанных профессий не медлить с вакцинацией и не откладывать ее на последний день во избежание проблем.
Подробный список профессий для обязательной вакцинации от COVID-19 читайте в материале "Телеграфа".
Также мы писали, что вакцинация от COVID-19 может стать обязательной для медицинских работников.
- Важно! Этот материал подготовлен журналистом "Телеграфа" на основании актуальных исследований и носит информационный характер, а не призыв к действию. Любое решение о здоровье должно быть согласовано с вашим врачом.
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