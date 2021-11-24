Количество госпитализаций с COVID снова растет: статистика в Украине на 24 ноября

Выросло также количество новых заражений и выздоровлений от "короны".

Количество новых заболевших коронавирусом в Украине снова растет — 14 325 против 12 729 днем ранее. Среди заболевших — 287 медработников и 1183 ребенка.

Об этом сообщает сайт Минздрава.

Так, за 23 ноября в Украине зафиксировали:

Летальных исходов — 595 (накануне — 720 смертей).

Попали в больницу — 4077 (за понедельник — 2055 госпитализаций).

Выздоровлений от коронавируса — 29044 (накануне — 23 107).

Также на утро среды в Минздраве отчитались про 286 121 прививку за предыдущий день, курс иммунизации от коронавируса при этом завершили 199 822 человек.

По количеству новых больных ковидом всего два региона превысили рубеж в тысячу новых случаев. Это Киев с 1743 заражениями и Полтавщина с 1060 случаями. Меньше всего инфицирований за минувшие сутки в Черниговской области (132 человека).

По уровню смертности лидирует Днепропетровская область — 61 случай летального исхода.

Ранее "Телеграф" писал, что ученые прогнозируют вероятное повторение волны коронавируса в ближайшее время. Причиной может стать фактор повторного роста, по аналогии с европейской ситуацией.