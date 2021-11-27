Советник Ермака Арестович и "оппозиционный" политик Мураев обнимаются во время рекламной паузы на ток-шоу (видео)

Политики тепло поприветствовали друг друга.

Советник главы ОП Андрея Ермака Алексей Арестович и "оппозиционный" политик Евгений Мураев тепло поздоровались во время рекламной паузы на одном из политических ток-шоу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись объятий Арестовича и Мураева опубликована в соцсетях.

Как известно, Алексей Арестович регулярно отличается патриотической позицией, в частности, утверждал, что Украину надо переименовать в Русь-Украину, поскольку возвращение Украине наследия Руси является стратегической целью.

Также стоит заметить, что недавно он оскандалился с высказыванием о том, что АТО это "курорт для мальчиков". Его слова получили резкую критику в сети, например экс-глава МВД Арсен Аваков призвал Офис президента "перекреститься", а бывший глава Минздрава Максим Степанов назвал Арестовича "клиническим случаем". Также из-за этого случая глава Нацкорпуса Андрей Билецкий назвал советника Ермака "клоуном", а тот в ответ назвал Билецкого "чертом и убийцей".

Лидер партии "Наши" Евгений Мураев же отличается пророссийскими высказываниями. Так, из-за его слов Нацсовет по радиовещанию проверял его каналы "Макси-ТВ" и "НАШ".