Укр

Число новых случаев заражения вновь выросло, в лидеры вырвался Киев: обстановка с COVID-19 в Украине на 2 декабря

Автор
Дмитрий Ищенко Дмитрий Ищенко
Дата публикации
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Автор
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За сутки госпитализировано три тысячи человек Новость обновлена 02 декабря 2021, 08:26
За сутки госпитализировано три тысячи человек

Каждый десятый выявленный случай заражения "короной" у ребенка

В Украине за среду, 1 декабря, зафиксирован 13 531 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19, что существенно больше, чем было сутками ранее. При этом среди новых выявленных случаев каждый десятый — ребенок (1346). Также заразились 240 медработников.

Соответствующую информацию опубликовало в четверг утром Министерство здравоохранения Украины.

Также за минувшие сутки в Украине:

  •  госпитализировано – 3 003 человека;
  •  летальных исходов – 525;
  •  выздоровели – 23 535 человек;
  • вакцинировано против COVID-19 210 869 человек (первую дозу получили 74 855 человек, полностью иммунизированы – 136 014 человек).

В абсолютные лидеры по количеству новых выявленных случаев вырвался Киев — 1418, за ним с большим отрывом следуют Донецкая (803), Житомирская (743) и Львовская (729) области.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 3 463 872 человека;
  • поправилось – 2 995 727 человек;
  • летальных исходов – 87 057;
  • привито 13 543 490 человек, из них получили две дозы – 11 415 141 человек.

Ранее глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что Украина готова раздать гражданам бустерную дозу вакцины, а в случае необходимости — провести полный курс ревакцинации.

Теги:
#Украина #Минздрав #Статистика #Коронавирус
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