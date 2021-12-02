Число новых случаев заражения вновь выросло, в лидеры вырвался Киев: обстановка с COVID-19 в Украине на 2 декабря

Каждый десятый выявленный случай заражения "короной" у ребенка

В Украине за среду, 1 декабря, зафиксирован 13 531 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19, что существенно больше, чем было сутками ранее. При этом среди новых выявленных случаев каждый десятый — ребенок (1346). Также заразились 240 медработников.

Соответствующую информацию опубликовало в четверг утром Министерство здравоохранения Украины.

Также за минувшие сутки в Украине:

госпитализировано – 3 003 человека;

летальных исходов – 525;

выздоровели – 23 535 человек;

вакцинировано против COVID-19 210 869 человек (первую дозу получили 74 855 человек, полностью иммунизированы – 136 014 человек).

В абсолютные лидеры по количеству новых выявленных случаев вырвался Киев — 1418, за ним с большим отрывом следуют Донецкая (803), Житомирская (743) и Львовская (729) области.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 3 463 872 человека;

поправилось – 2 995 727 человек;

летальных исходов – 87 057;

привито 13 543 490 человек, из них получили две дозы – 11 415 141 человек.

Ранее глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что Украина готова раздать гражданам бустерную дозу вакцины, а в случае необходимости — провести полный курс ревакцинации.