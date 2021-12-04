COVID-19 задал новый тренд: аптекари объяснили, как предсказывают новые волны коронавируса

Волна коронавируса в Украине, согласно данным статистики, идет на спад.

По данным на начало декабря, количество новых случаев снизилось практически вдвое. Этот спад отмечают и фармацевты. Их наблюдения основаны на тех препаратах, которые покупают украинцы.

Как рассказал "Телеграфу" гендиректор холдинга "АНЦ" Николай Щербина, уровень заболеваемости в Украине в аптеках могут отслеживать по покупке "ковидного списка" (препаратов для лечения коронавируса, — ред.). Он отмечает, что сейчас продажи таких препаратов снизились. Среди медикаментов, приобретаемых для лечения "короны" — болеутоляющие, лекарства для снижения температуры, против воспаления и тромбов, для разжижения крови.

Щербина также упомянул, что препараты для лечения коронавируса стали более востребованы в зависимости от сезона. Это явление заметили в прошлом году. Глава холдинга отмечает, что рост продаж зафиксировали в октябре, но уже в ноябре они снизились. Подобный всплеск замечали весной (апрель-март) и летом (июнь-июль).

Также заметно, что перед началом новой волны люди покупают лекарства из "ковидного" списка и готовятся к вероятному локдауну.

Полное интервью читайте в материале "Телеграфа": "Мы отказали вымогателям, и они на неделю отключили нам все онлайн-продажи", — Николай Щербина, аптечная сеть АНЦ