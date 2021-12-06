Укр

Без паспорта и COVID-сертификата больше не выйти: самые жесткие правила карантина в Украине (инфографика)

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
Читати українською
Автор
824
Некоторые карантинные требования претерпели значительные изменения Новость обновлена 06 декабря 2021, 11:41
Некоторые карантинные требования претерпели значительные изменения

Документы о вакцинации одной дозой фактически неэффективны в "красной" зоне

Новую трудовую неделю украинцы начали со слегка усиленными карантинными требованиями — они вступили в силу с полуночи 6 декабря. Главные изменения касаются ковидных сертификатов, которые подтверждают вакцинацию одной дозой.

Все самое главное, касаемо жизни на карантине, "Телеграф" собрал в одной инфографике.

Что изменилось?

  • Время действия сертификатов. Свидетельство о вакцинации одной дозой теперь можно использовать в течении 30 дней и только в "желтой" зоне карантина. Пройти в общественные места в "красной" карантинной зоне можно только благодаря наличию "зеленого" сертификата. К слову, пока он действует в течении года с получения второй дозы вакцины.
  • Наличие документов. Теперь пребывание даже просто на улице без, к примеру, паспорта, считается нарушением правил карантина. Правоохранители могут у вас попросить документы, подтверждающие личность, поэтому лучше иметь их при себе.
  • Перевозка пассажиров. Если водитель и пассажиры имеют необходимые ковидные документы, то автомобиль заполнен на более чем 50% от разрешенных стоячих мест, это нарушение карантина. Сидячие места при этом могут быть заняты на 100%.

Информация Минздрава Украины о COVID-19 и вакцинации для пациентов и медиков

Что находится под запретом?

  • Проведение массовых мероприятий.
  • Работа большинства общественных заведений, в том числе кинотеатров, спортзалов и даже кафе-ресторанов.
  • Деятельность заведений по размещению — хостелов, гостиниц и т.п.
  • Работа учебных заведений, где против коронавируса вакцинировались не все члены персонала.

Эти и другие запреты можно "обойти" при наличии необходимых ковидных документов у всех работников и посетителей конкретного заведения.

Более подробно предлагаем узнать в нашей инфографике:

Карантинные ограничения в Украине с 6 декабря
Карантинные ограничения в Украине с 6 декабря

Добавим, что по состоянию на 6 декабря в Украине 18 областей и столица отвечают требованиям "красной" зоны. Пять областей — Закарпатская, Кировоградская, Тернопольская, Черновицкая и Харьковская — имеют показатели "желтой" зоны. В "оранжевой" пока находится только Полтавщина.

Карантинное зонирование на 6 декабря
Карантинное зонирование на 6 декабря

Отметим, что карантинные правила ужесточили в связи с обнаружением нового варианта COVID-19 под названием "Омикрон". И хотя в Украине его пока не зарегистрировано, власти страны закрыли границы для туристов из некоторых иностранных государств.

При этом в соседней Румынии уже зафиксировано первый случай заболевания "Омикроном". Все, что известно об этой мутации коронавируса, мы подробно рассказывали в нашем материале.

Теги:
#Карантин #Коронавирус #Ограничения #Красная зона #Covid-19
Некоторые карантинные требования претерпели значительные изменения
Украина
Без паспорта и COVID-сертификата больше не выйти: самые жесткие правила карантина в Украине (инфографика)
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Некоторые карантинные требования претерпели значительные изменения
Без паспорта и COVID-сертификата больше не выйти: самые жесткие правила карантина в Украине (инфографика)
Дата публикации
Категория
В Украине с 6 декабря начали действовать новые правила карантина
Украина ужесточила правила карантина: что нужно знать и куда больше не пустят без COVID-сертификата
Дата публикации
Категория
Владимир Путин сейчас вовсю использует "пятую колонну" в Украине
Путин готовит новое вторжение в Украину: генерал назвал даты и опасные направления
Дата публикации
Категория
Скриншот
В Киеве таксист высадил пассажиров из-за слов о ненависти к украинскому языку: конфликт попал на видео
Дата публикации
Категория
Дмитрий Комаров
Дмитрий Комаров: "Если мы начнем ездить в самые забытые точки Украины, то и государство, и бизнес обратят на них внимание"