Без паспорта и COVID-сертификата больше не выйти: самые жесткие правила карантина в Украине (инфографика)
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Документы о вакцинации одной дозой фактически неэффективны в "красной" зоне
Новую трудовую неделю украинцы начали со слегка усиленными карантинными требованиями — они вступили в силу с полуночи 6 декабря. Главные изменения касаются ковидных сертификатов, которые подтверждают вакцинацию одной дозой.
Все самое главное, касаемо жизни на карантине, "Телеграф" собрал в одной инфографике.
Что изменилось?
- Время действия сертификатов. Свидетельство о вакцинации одной дозой теперь можно использовать в течении 30 дней и только в "желтой" зоне карантина. Пройти в общественные места в "красной" карантинной зоне можно только благодаря наличию "зеленого" сертификата. К слову, пока он действует в течении года с получения второй дозы вакцины.
- Наличие документов. Теперь пребывание даже просто на улице без, к примеру, паспорта, считается нарушением правил карантина. Правоохранители могут у вас попросить документы, подтверждающие личность, поэтому лучше иметь их при себе.
- Перевозка пассажиров. Если водитель и пассажиры имеют необходимые ковидные документы, то автомобиль заполнен на более чем 50% от разрешенных стоячих мест, это нарушение карантина. Сидячие места при этом могут быть заняты на 100%.
Информация Минздрава Украины о COVID-19 и вакцинации для пациентов и медиков
Что находится под запретом?
- Проведение массовых мероприятий.
- Работа большинства общественных заведений, в том числе кинотеатров, спортзалов и даже кафе-ресторанов.
- Деятельность заведений по размещению — хостелов, гостиниц и т.п.
- Работа учебных заведений, где против коронавируса вакцинировались не все члены персонала.
Эти и другие запреты можно "обойти" при наличии необходимых ковидных документов у всех работников и посетителей конкретного заведения.
Более подробно предлагаем узнать в нашей инфографике:
Добавим, что по состоянию на 6 декабря в Украине 18 областей и столица отвечают требованиям "красной" зоны. Пять областей — Закарпатская, Кировоградская, Тернопольская, Черновицкая и Харьковская — имеют показатели "желтой" зоны. В "оранжевой" пока находится только Полтавщина.
Отметим, что карантинные правила ужесточили в связи с обнаружением нового варианта COVID-19 под названием "Омикрон". И хотя в Украине его пока не зарегистрировано, власти страны закрыли границы для туристов из некоторых иностранных государств.
При этом в соседней Румынии уже зафиксировано первый случай заболевания "Омикроном". Все, что известно об этой мутации коронавируса, мы подробно рассказывали в нашем материале.
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