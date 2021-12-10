Потенциальная угроза "Омикрона": эксперт озвучил даты новой волны коронавируса в Украине

Для того чтобы причислить новую мутацию к угрожающим необходимо провести еще ряд исследований, но с ней все равно считаются при прогнозировании.

Новую волну коронавируса уже в январе будущего года могут спровоцировать ряд факторов. Среди них европейская ситуация с COVID-19, сезонность заболеваний, мутация вируса "Омикрон". Ее еще не причислили к угрозам, но уже оценивают потенциал.

Об этом рассказал "РБК-Украина" глава Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.

По его словам, опасность штамма коронавируса специалисты определяют по нескольким факторам: скорость передачи, тяжесть последствия, эффективность вакцин. Эти грани сейчас еще не достаточно изучены и это делает штамм не прямой, а потенциальной угрозой, отмечает Ганиченко.

Первые данные по Омикрону уже начали появляться. Как писал "Телеграф", в ВОЗ отмечают снижение тяжести заболевания при инфицировании "Омикроном", а ученые ЮАР сообщают про эффективность бустерной дозы прививки.

Что же касается прогнозов на январь 2022 года, то не только "Омикрон" может стать причиной новой волны. В Европе в некоторых странах вспышка коронавируса началась по второму кругу, рассказывает эксперт. Это может произойти и в Украине. Также именно на январь приходится тенденция роста болезней, подобных гриппу и "корона" может также показать восходящую тенденцию, считает Ганиченко.

Эксперт не отрицает, что при оптимистическом сценарии январь Украина пройдет без вспышки коронавируса.

Одним из методов стабилизации ситуации с коронавирусом в Украине и мире является вакцинация. В украинском Минздраве отчитываются о почти полном достижении рекомендаций ВОЗ по вакцинации: 39,4% населения из 40 необходимых.