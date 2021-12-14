Укр

Украине грозит новая волна коронавируса: какие регионы наиболее уязвимы

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Под угрозой новой вспышки два региона Украины Новость обновлена 14 декабря 2021, 12:10
Под угрозой новой вспышки два региона Украины

В двух областях Украины вспышка может произойти из-за низкого уровня вакцинации

В Украине есть риск новой волны коронавируса. Это связано с тем, что в Европе наблюдается наибольший за все время пандемии уровень заболеваемости.

Об этом заявил руководитель Центра экономики здравоохранения KSE Юрий Ганиченко в ходе онлайн-брифинга.

Ганиченко отметил, что в странах Европы, где наблюдалась вспышка COVID-19, ситуация начала улучшаться, но вирус начал перекидываться на другие страны.

Эксперт считает, что такое развитие заболеваемости в странах представляет прямую угрозу Украине и может привести к повторной вспышке COVID-19. Ганиченко отметил, что больше всего пострадает западная часть страны.

Этому есть две причины:

  • низкий уровень вакцинации в западных областях;
  • две области с критической ситуацией – Закарпатская и Волынская.

Напомним, что о возможной новой вспышке коронавируса заговорили еще и из-за распространения нового штамма коронавируса под названием "Омикрон". Неутешительный прогноз был озвучен и в Министерстве здравоохранения Украины — по словам Виктора Ляшко, очередная волна может накрыть нашу страну в любое время.

Также "Телеграф" писал, что в некоторых регионах ситуация начала улучшаться и вскоре две области перейдут из "красной" в "желтую" зону.

Теги:
#Закарпатская область #Волынская область #Пандемия #Коронавирус #Covid-19
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