Укр

Госпитализированных вдвое больше, чем накануне: статистика коронавируса в Украине на 15 декабря

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Пациентов в больницах становится меньше Новость обновлена 15 декабря 2021, 08:29
Пациентов в больницах становится меньше

Лидером по заболеваемости стал Киев.

Уровень выявления больных коронавирусом остается высоким. Такую тенденцию можно увидеть, опираясь на количество заболевших. На утро среды медики отчитались о 8 109 случаях "короны", тогда как накануне их было на более чем 800 меньше. Среди выявленных инфицирований — 707 детей и 182 медработника.

Об этом сообщает статистика Минздрава.

За сутки в Украине:

  • госпитализировали — 2 280 человек (накануне — 1123);
  • летальных исходов — 356 (днем ранее — 387);
  • выздоровели — 26 307 человек (в минувшие сутки — 27 130).

В разрезе регионов лидером по выявлению COVID-19 остается Киев — 1247 новых случаев. В ТОПе также Полтавская и Запорожская области с 568 и 456 заражений соответственно.

Наивысший уровень смертности от коронавируса на Днепропетровщине — 29 человек не справились с болезнью.

Ранее "Телеграф" писал, что эксперты предрекают Украине новую волну коронавируса. Ее оценивают как менее масштабную, чем осеннюю. Факторами риска являются новогодние празднования и штамм "Омикрон", который приближается к стране.

Теги:
#Украина #Статистика #Коронавирус #Covid-19
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