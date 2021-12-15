Госпитализированных вдвое больше, чем накануне: статистика коронавируса в Украине на 15 декабря

Лидером по заболеваемости стал Киев.

Уровень выявления больных коронавирусом остается высоким. Такую тенденцию можно увидеть, опираясь на количество заболевших. На утро среды медики отчитались о 8 109 случаях "короны", тогда как накануне их было на более чем 800 меньше. Среди выявленных инфицирований — 707 детей и 182 медработника.

Об этом сообщает статистика Минздрава.

За сутки в Украине:

госпитализировали — 2 280 человек (накануне — 1123);

летальных исходов — 356 (днем ранее — 387);

выздоровели — 26 307 человек (в минувшие сутки — 27 130).

В разрезе регионов лидером по выявлению COVID-19 остается Киев — 1247 новых случаев. В ТОПе также Полтавская и Запорожская области с 568 и 456 заражений соответственно.

Наивысший уровень смертности от коронавируса на Днепропетровщине — 29 человек не справились с болезнью.

Ранее "Телеграф" писал, что эксперты предрекают Украине новую волну коронавируса. Ее оценивают как менее масштабную, чем осеннюю. Факторами риска являются новогодние празднования и штамм "Омикрон", который приближается к стране.