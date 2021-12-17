"Это политические репрессии": Виктор Медведчук в суде разбил аргументы прокуроров и доказал свою невиновность

Выступление народного депутата Украины, председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука во время рассмотрения апелляции на домашний арест.

Я хотел бы акцентировать ваше внимание только на некоторых вещах, которые уже прозвучали в этом судебном заседании, в частности на тех аргументах, которые приведены жалобой адвокатов, осуществляющих мою защиту, а также на тех аргументах, которые прозвучали сегодня во время этого судебного заседания.

Я начну относительно сообщения о подозрении, которое, как я считаю, так и не было осуществлено в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом по одной простой причине. Я уточню некоторые даты. Действительно, во время следственных действий по другому уголовному делу с номером, который заканчивается на "72", пришли процессуальные руководители Генеральной прокуратуры, которые заявили, что хотят вручить подозрение мне по другому делу. На что они получили аргументированный ответ и с моей стороны, и со стороны моих защитников относительно того, что об этом нужно своевременно сообщать и, учитывая, что я нахожусь под круглосуточным домашним арестом, нет никаких проблем для того, чтобы вручить подозрение в соответствии с действующим Уголовно-процессуальным законодательством. После споров представитель прокуратуры, процессуальный руководитель по рассматриваемому делу, номер которого заканчивается на "0112", вручил повестку о том, что такое подозрение будет вручено 11 октября.

Но произошли непредсказуемые вещи, а именно то, что почему-то 8 октября, именно тогда, когда это подозрение было подписано генеральным прокурором, оно было направлено мне по почте. Почему это произошло? Все очень просто: потому что на 8 октября была назначена пресс-конференция генерального прокурора госпожи Венедиктовой и главы Службы безопасности господина Баканова, которые, как и прежде, проводя соответствующую пресс-конференцию еще в мае текущего года, нарушили ряд статей Конституции, нарушили действующее законодательство, обвиняя меня несмотря на конституционный принцип невиновности. Они уже назначили и проводили этот брифинг по вручению нового подозрения. Поэтому и были вынуждены, учитывая, что это подозрение было подписано 8 октября, направить мне его по почте. А я фактически его получил только 11 октября, а 12 октября было рассмотрено это дело уже в суде Печерского района и была избрана мера пресечения.

Если коротко, то я считаю, что уведомление о подозрении мне было вручено с полным нарушением норм уголовно-процессуального законодательства, и у меня есть право утверждать, что материалы подозрения и уведомления о подозрении мне не вручались.

Я остановлюсь только на некоторых обстоятельствах, учитывая специфику этого судебного разбирательства, что вы сегодня рассматриваете жалобы на постановление, которое закончило свое действие. Но несмотря на это, если это предмет судебного разбирательства, то я должен высказать несколько аргументов. Приводились аргументы по поводу тех обвинений, которые действительно инкриминированы мне, в особо тяжких преступлениях. И абсурдность таких обвинений заключается в том, что, на мой взгляд, и у меня есть для этого достаточно аргументов, я имею право утверждать как человек, имеющий юридическое образование, что в этом случае нет не только состава преступления в моих действиях, но даже события преступления. Здесь приводились примеры в отношении хозяйственной деятельности субъектами, которые в том числе расположены на неконтролируемой территории Украины, на тот период, за которые инкриминируются мне так называемые, с позиции обвинения, преступные действия, а именно хочу акцентировать внимание на ноябре 2014 и январе 2015 года.

В это время действовало законодательство, прямо указывавшее на экономические связи и, более того, на обязанности украинского государства в лице государственных органов, согласно ст. 7 закона об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой, Луганской областей, который вступил в силу 18 октября, осуществлять экономическую помощь, хозяйственные и другие экономические связи между Украиной и неконтролируемой территорией, а также субъектами хозяйствования на этих территориях. И поэтому я не буду сейчас рассказывать о том, что написано в делах, о каких-то угольных схемах, к которым я не имел никакого никогда отношения, о какой-то торговле углем, о каких-то договоренностях и о других нюансах, которые пытается инкриминировать мне, высасывая из пальца, сторона обвинения. Но я могу сказать, что действовало законодательство, и оно имеет отношение в целом к ​​этому делу, не только по отношению ко мне, а и по отношению ко всем обвиняемым или которых пытаются обвинить по этому делу, номер которого заканчивается на "0112". Нет состава преступления в деятельности хозяйствующих субъектов, которые между прочим были не просто субъектами предпринимательской деятельности, а субъектами государственного учреждения. И государственные угольные объединения, и государственное Центрэнерго, и то, что непосредственно осуществляло управление Министерство энергетики в полном соответствии с решениями Кабинета министров, а также того законодательства, которое действовало в то время. Есть абсурдное обвинение меня в содействии террористическим организациям "ДНР" и "ЛНР".

Я уже говорил стороне обвинения и хочу лично, в том числе и на этом судебном заседании, обратиться к генеральному прокурору, главе Службы безопасности Украины. Пожалуй, для них это будет государственной тайной, но эти, на мой взгляд, так называемые "ДНР" и "ЛНР", а с их точки зрения террористические "ДНР" и "ЛНР", таковыми не признаны, в том числе и на сегодняшний день. И я это должен утверждать, потому что хорошо знаю эту тему и знаю этот вопрос, в отличие от тех, кто об этом пишет в документах и пытается обвинить в совершении особо тяжких преступлений.

Можно сразу сказать, что все ответы на эти ходатайства уже были получены. Более того, они были получены в январе и феврале 2015 года. Все международные организации: ООН, Государственный департамент Соединенных Штатов Америки, европейские международные организации отказали Верховной Раде признать эти организации террористическими. И до сих пор международное сообщество в международных документах, в общении, в комментариях во время переговоров употребляет термины "незаконные государственные объединения", "сепаратистские объединения", "незаконные вооруженные формирования", но нигде и никогда как "террористические организации". Более того, хочу раскрыть секрет для органов обвинения. Верховная Рада не только не признавала "ДНР" и "ЛНР" террористическими, она не имела права этого делать, поскольку, согласно статье 85 Конституции Украины, где перечислены полномочия Верховной Рады Украины, она не имеет такого права, как признание террористических организаций.

Может возникнуть вопрос, а не предпринимала ли Верховная Рада попытку все-таки установить, чтобы эти организации были террористическими? Да, делала в 2017-2018 гг., и когда этот вопрос ставился на голосование, то он не получал необходимого количества голосов. Я говорю даже не только о Верховной Раде, но и о судебной практике, удостоверяющей на 2020 год, со ссылкой на высшую судебную инстанцию, когда отдельными запросами, защитой по тем делам ставился вопрос, были ли признаны отдельными судебными решениями за этот период. ДНР" и "ЛНР" террористическими организациями, в этих ответах и ​​Высшего административного суда, и Верховного суда значилось, что таких признаний именно этих организаций нет. Поэтому когда я утверждаю, что в моих действиях нет не только состава преступления, но и события преступления, то у меня есть все основания говорить о том, что так называемые доказательства, которые мы рассматривали, недопустимы в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом.

Более того, они совершенно не подтверждают того, что записано в так называемых результативных частях по обвинению меня и в статье 111, и статье 258 со значком "3". Именно поэтому я расцениваю это уголовное дело в целом как незаконное уголовное преследование, как политические репрессии и именно поэтому я хочу подчеркнуть и обратиться к вам, ваша честь, уважаемый суд, удовлетворить те аргументы и ту жалобу, которая была подана моими адвокатами.

Виктор Медведчук