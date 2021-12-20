"Омикрон" в Украине: в Минздраве дали советы, как защититься от нового штамма COVID-19

По словам главы Минздрава, эти советы помогут избежать распространения нового штамма COVID-19

Новый штамм коронавируса "Омикрон" уже зафиксирован в Украине. Его симптомы существенно отличаются от уже известных миру штаммов, а значит возникает вопрос, каким образом от него уберечься.

Как отметил глава Минздрава Виктор Ляшко во время брифинга, в Украине есть угроза распространения штамма "Омикрон", а потому следует соблюдать определенные противоэпидемические меры.

Топ-5 советов от Минздрава, как защититься от штамма "Омикрон"

Вакцинируйтесь от коронавируса

Прививки от COVID-19 советуют делать как можно скорее, поскольку вакцинация может уберечь от тяжелого течения болезни и летальных исходов.

Читайте также: Категория Украина Вакцинация от "короны": всё, что нужно знать (инфографика) За минувшие сутки от коронавируса в Украине привили более 268 тысяч человек.

Носите маску, соблюдайте дистанцию и держите руки чистыми

Эти простые противоэпидемические меры действительно помогают защититься от коронавируса и уберечь собственное здоровье. Более того, средства индивидуальной защиты помогают предотвратить жесткий карантин, а в совокупности с вакцинацией позволят контролировать распространение вируса и жить нормальной жизнью.

Воздержитесь от путешествий, если не вакцинированы

В Министерстве здравоохранения советуют воздержаться от путешествий тех людей, которые находятся в группе риска. А особенно если такие граждане не прошли полный курс вакцинации от коронавируса, не болели им, имеют сопутствующие осложнения, которые могут привести к тяжелому течению болезни.

"Мы рекомендуем отложить путешествия в регионы, где фиксируется высокий уровень распространения недуга", – заявил Ляшко.

Сделайте встречи со знакомыми безопасными

В Минздраве не советуют собираться во время карантина большими компаниями, да еще и в закрытых помещениях, где вирус распространяется очень быстро. По праздникам украинцам рекомендуют собираться на открытом воздухе.

Проверяйте правдивость информации

В Минздраве считают, что правдивая информация также помогает уберечь жизнь, потому министерство советует получать все актуальные данные из надежных источников. В то время как фейки могут представлять угрозу жизни и здоровью людей и мешают принимать правильные решения относительно здоровья.

Ранее в Минздраве сообщали, что в большинстве случаев "Омикрон" протекает в легкой форме и пока существенных опасений не вызывает, ведь ни один летальный случай, вызванный болезнью, не обнаружен. Это может быть обусловлено тем, что обновленную мутацию обычно выявляли у уже вакцинированных пациентов, а треть из них уже даже успела пройти ревакцинацию.