Новых случаев меньше, а госпитализаций почти столько же: COVID-статистика на 24 декабря

Количество новых выявленных случаев заболевания "короной" за сутки снизилось, а число госпитализаций практически не изменилось

В Украине за прошедшие сутки снизилось число новых выявленных случаев коронавирусной болезни COVID-19 в сравнении со средой: за четверг, 23 декабря, было зафиксировано 6647 новых подтвержденных случаев, из которых детей – 519, медработников – 107.

Об этом в пятницу, 24 ноября, сообщает Минздрав Украины.

За сутки 23 декабря в Украине:

госпитализированы – 1 646 человек (днем ранее было 1 691);

– 1 646 человек (днем ранее было 1 691); летальных исходов – 248 (было 275);

– 248 (было 275); выздоровели – 14 874 человека (сутками ранее 16 521);

– 14 874 человека (сутками ранее 16 521); вакцинировано против COVID-19 — 113 882 человека (первую дозу получили 36 546 человек, полностью иммунизированы – 76 543 человека, дополнительную дозу получили 793 человека).

На первом месте по количеству новых заболевших среди регионов Украины с большим отрывом остается Киев — 1234 выявленных случаев, далее следует Донецкая область (учет ведется только на подконтрольных правительству территориях) — 593 и замыкает тройку лидеров Полтавская область — 411 заболевший.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 3 637 038 человек;

– 3 637 038 человек; выздоровело – 3 408 294 человека;

– 3 408 294 человека; летальных исходов – 94 432;

– 94 432; привито 14 537 066 человек (из них полностью иммунизированы и получили две дозы – 13 296 090 человек, получили дополнительную дозу – 1 389 человек);

14 537 066 человек (из них полностью иммунизированы и получили две дозы – 13 296 090 человек, получили дополнительную дозу – 1 389 человек); в общей сложности проведено 27 834 543 прививки.

Как констатируют в Минздраве, таким образом уже 46,8% взрослого населения Украины получили как минимум одну прививку против COVID-19. 42,8% взрослого населения Украины прошли полный курс вакцинации против коронавирусной болезни. При этом согласно рекомендациям ВОЗ, показатель привитых людей в мире до конца года должен составлять 40%.

Как сообщалось, глава комитета Рады по вопросам здоровья нации, нардеп Михаил Радуцкий заявил, что в 2022 году Украину накроет новая волна ковидной болезни из-за распространения новых вариантов вируса.