Укр

Новых случаев меньше, а госпитализаций почти столько же: COVID-статистика на 24 декабря

Автор
Дмитрий Ищенко Дмитрий Ищенко
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Киев - в лидерах по числу новых выявленных случаев заболевания коронавирусом Новость обновлена 24 декабря 2021, 08:54
Киев - в лидерах по числу новых выявленных случаев заболевания коронавирусом

Количество новых выявленных случаев заболевания "короной" за сутки снизилось, а число госпитализаций практически не изменилось

В Украине за прошедшие сутки снизилось число новых выявленных случаев коронавирусной болезни COVID-19 в сравнении со средой: за четверг, 23 декабря, было зафиксировано 6647 новых подтвержденных случаев, из которых детей – 519, медработников – 107.

Об этом в пятницу, 24 ноября, сообщает Минздрав Украины.

За сутки 23 декабря в Украине:

  • госпитализированы – 1 646 человек (днем ранее было 1 691);
  • летальных исходов – 248 (было 275);
  • выздоровели – 14 874 человека (сутками ранее 16 521);
  • вакцинировано против COVID-19 — 113 882 человека (первую дозу получили 36 546 человек, полностью иммунизированы – 76 543 человека, дополнительную дозу получили 793 человека).

На первом месте по количеству новых заболевших среди регионов Украины с большим отрывом остается Киев — 1234 выявленных случаев, далее следует Донецкая область (учет ведется только на подконтрольных правительству территориях) — 593 и замыкает тройку лидеров Полтавская область — 411 заболевший.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 3 637 038 человек;
  • выздоровело – 3 408 294 человека;
  • летальных исходов – 94 432;
  • привито 14 537 066 человек (из них полностью иммунизированы и получили две дозы – 13 296 090 человек, получили дополнительную дозу – 1 389 человек);
  • в общей сложности проведено 27 834 543 прививки.

Как констатируют в Минздраве, таким образом уже 46,8% взрослого населения Украины получили как минимум одну прививку против COVID-19. 42,8% взрослого населения Украины прошли полный курс вакцинации против коронавирусной болезни. При этом согласно рекомендациям ВОЗ, показатель привитых людей в мире до конца года должен составлять 40%.

Как сообщалось, глава комитета Рады по вопросам здоровья нации, нардеп Михаил Радуцкий заявил, что в 2022 году Украину накроет новая волна ковидной болезни из-за распространения новых вариантов вируса.

Теги:
#Статистика #Коронавирус #Умерли #23 декабря #заболели #выздоровели
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