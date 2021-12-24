В европейских СМИ поддерживают заявление Медведчука о том, что Киеву необходимо налаживать отношения с РФ

В западных СМИ цитируют заявления Медведчука о пользе для Украины от сотрудничества с РФ.

Народный депутат Украины, председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук считает, что Киеву нужно менять курс и налаживать отношения с Россией и странами СНГ. И в этом с ним согласен автор публикации в популярном англоязычном интернет-издании Newsfounded.

По словам Медведчука, для наполнения бюджета Украине необходимо строить прагматичную экономику, отмечает издание.

"Для этого надо восстанавливать экономические отношения с Россией, со странами СНГ. Наладить те рынки сбыта продукции, которые действительно могут принести пользу Украине. То есть реально наполнить доходную часть бюджета, чтобы не одалживать деньги", – цитирует украинского политика Newsfounded.

Автор публикации согласен с Медведчуком и в том, что прямые закупки газа у России также пойдут на пользу украинской экономике и энергетике.

"Мы не сможем сегодня обеспечить себя по существующей схеме отбора газа: получение топлива напрямую из России, а оформление документов в Европе. Потому что если уменьшится транзит или вообще прекратится, то где мы этот газ будем брать?" –цитирует Виктора Медведчука автор публикации, отмечая резонность доводов оппозиционного политика.

Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что энергетический кризис, о котором в последнее время так много говорят, в Украине уже наступил и ответственность за это полностью лежит на власти Президента Зеленского.

"Хочу сказать, что энергетический кризис не надвигается – он наступил. И он наступил, потому что Украина не готова на сегодняшний день обеспечить энергетическими ресурсами Украину ‒ население, предприятия Украины. И мы это видим не только потому, что растут цены, причем заоблачно растут цены на газ в Европе, во всем мире, в том числе и в Украине, а еще и потому, что власть непрофессиональна, профнепригодна, она не понимала, что такие риски могут быть и к ним нужно готовиться", – подчеркнул Медведчук.

Кроме того, парламентарий добавил, что если бы Украина еще пару лет назад заключила долгосрочные контракты на поставку газа, то сейчас мы бы не столкнулись с таким кризисом.