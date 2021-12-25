Лидеры стран ЕС предъявили Зеленскому претензии за запрет телеканалов и репрессии против Медведчука — это серьезный сигнал для всего руководства Украины, — Лозовский

В СМИ пишут, что Зеленскому предложили ряд шагов для разрядки ситуации в отношениях между Украиной и Россией.

Информация о том, что лидеры стран ЕС на саммите "Восточного партнерства" лично предъявили Зеленскому претензии за запрет телеканалов и политические репрессии – это серьезный сигнал для всего руководства Украины, говорит блогер Сергей Лозовский.

Как сообщает издание "Страна", на саммите "Восточного партнерства" 15 декабря западные политики выдвинули Зеленскому ряд предложений, чтобы разрядить напряженность и в отношениях с Россией, и во внутренней политике. Первыми в списке идут отмена внесудебного запрета телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, а также прекращение политических репрессий против главы политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука.

Как пишет "Страна", на переговорах речь зашла о деэскалации напряженности между Украиной и Россией, а также о "ситуации с правами человека в стране".

"Это были переговоры о деэскалации напряженности вокруг Украины и России, а также обмен мнениями по вопросам внутренней украинской политики и ситуации с правами человека в стране. Европейские лидеры выдвинули Зеленскому список предложений, чтобы разрядить ситуацию", — сообщает Интернет-СМИ.

"В частности, там был пункт о том, что санкции СНБО против оппозиционных СМИ, включая санкции против "Страны" и трех оппозиционных телеканалов, закрытых еще в феврале 2021 года, несправедливы и их нужно отменить. Санкции против оппозиционных СМИ, как считают лидеры ряда европейских стран, только еще больше усугубляют ситуацию и усиливают раскол в Украине. Также в предложениях говорилось о том, что нужно освободить из-под домашнего ареста Виктора Медведчука. По мнению европейцев эти меры помогут снять напряженность в отношениях с Россией, а также внутри Украины. Предложения публично не озвучивались и были переданы украинской стороне в конфиденциальном порядке", — гласит информация со ссылкой на один из источников "Страны".

Предложения, которые более верно было бы назвать словом "претензии" Зеленскому выдвинули новый канцлер ФРГ Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и генсек НАТО Йенс Столтенберг.

На самом деле, подобные новости – это серьезный сигнал, свидетельствующий, что у западных лидеров накопился список серьезных претензий в адрес президента Украины Владимира Зеленского. Тем более важно, что претензии по поводу незаконного запрета телеканалов и домашнего ареста Медведчука зазвучали на высшем уровне – на уровне лидеров ФРГ и Франции — двух ведущих стран ЕС, а также военно-политического блока НАТО.

А в глобальном смысле это означает, что и запрет телеканалов "112 Украина"-NewsOne-ZIK, и политические репрессии против Медведчука активно звучат в политической повестке стран ЕС.