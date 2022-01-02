Коронавирус в Украине в 2022 году изменил динамику: в каких регионах ситуация хуже всего

Данные по количеству госпитализированных за сутки отсутствуют

В первый день нового 2022 года в Украине зафиксировали 1 863 новых случаев коронавируса, что по сравнению с данными прошедших суток на 3 тысячи больных меньше. Среди новых больных было 108 детей и 12 медицинских работников.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Так, за сутки в Украине зафиксировали:

1 863 новых случаев (против 5026 за прошедшие сутки);

98 летальных исходов (ранее 190);

2259 выздоровлений (6073 было накануне).

Следует отметить, что на сайте Министерства здравоохранения в графе госпитализаций поставлен прочерк. Это может означать, что данные за сутки не удалось собрать. Вероятно, это связано с новогодними праздниками. Добавим, что за предыдущие сутки с коронавирусом госпитализировали 1554 человека.

В региональном разрезе больше всего случаев было в столице — 277 больных. Также высокий прирост больных фиксировали в Житомирской (127), Львовской (115) и Тернопольской (110) областях.

По количеству летальных исходов от COVID-19 антилидером стали Киев (11 смертей), Харьковская (11) и Одесская (10) области.

Добавим, что за сутки в Украине первую прививку от коронавируса получили 15 077 человек, вторую дозу ввели 36 354 граждан. С начала кампании проведено всего 28 457 565 прививок.

Напомним, что в Украине определенные категории граждан начали получать прививки третьей дозой вакцины.

Ранее "Телеграф" сообщал, что по Украине распространяется штамм коронавируса "Омикрон" — его обнаружили у двух киевлян и двух жителей Киевской области. Кроме того, этот штамм COVID-19 уже есть во Львове и Днепре – по одному случаю.