Google в ответ на запрос "сколько лет придурку?" выдает биографию Зеленского (ФОТО)

Поисковый гигант Google в ответ на запрос "сколько лет придурку?" выдает биографию президента Владимира Зеленского, размещенную на его официальном сайте.

Так, это заметили и в русскоязычной, и в украиноязычной версии поисковика, передает "ДС".

Далее в русской версии Google следуют биографии российского актера Никиты Джигурды и российского певца Прохора Шаляпина.

Украинская версия Google также разместила этот результат на первое место.