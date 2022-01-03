Google в ответ на запрос "сколько лет придурку?" выдает биографию Зеленского (ФОТО)
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Поисковый гигант Google в ответ на запрос "сколько лет придурку?" выдает биографию президента Владимира Зеленского, размещенную на его официальном сайте.
Так, это заметили и в русскоязычной, и в украиноязычной версии поисковика, передает "ДС".
Далее в русской версии Google следуют биографии российского актера Никиты Джигурды и российского певца Прохора Шаляпина.
Украинская версия Google также разместила этот результат на первое место.
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