Укр

Количество новых случаев COVID-19 взлетело почти втрое: свежая статистика коронавируса в Украине

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
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Коронавирус в Украине 5 января Новость обновлена 05 января 2022, 08:30
Коронавирус в Украине 5 января

В столице за сутки COVID-19 обнаружили у 1344 человек.

В Украине на пятый день Нового года зафиксировали 4571 новый случай коронавирусной инфекции. По сравнению с данными предыдущих суток заболеваемость увеличилась в 2,5 раза.

Об этом свидетельствует утренняя сводка Министерства здравоохранения Украины.

Так, за сутки в Украине зафиксировали:

  • 4571 новый случай (против 1746 года за прошедшие сутки);
  • 273 летальных исхода (ранее 135);
  • 8439 выздоровлений (3629 было накануне).
  • 1366 госпитализаций (за прошедшие сутки было 970).

Антилидером заболеваемости среди регионов стала столица — за сутки в Киеве коронавирусом заболели 1344 человека. Также высокий уровень новых больных был в Полтавской (273), Львовской (210) и Одесской (209) областях.

При этом уровень смертности был самым высоким в Донецкой (29), Полтавской (25) и Черкасской (19 летальных случаях) областях.

Отметим, что после праздников в Украине возобновили вакцинацию населения от коронавируса. За прошедшие сутки прививки против COVID-19 получили в общей сложности 102478. При этом для 26502 человек это была первая доза прививки, а 73536 — прививалась второй дозой.

Отметим, что для некоторых категорий граждан Украины стала доступна третья доза вакцины от коронавируса. Ее за сутки сделали 1843 человек.

Ранее "Телеграф" сообщал, что по миру распространяется новая мутация вируса "Флурона" — смесь коронавируса и гриппа. Ее назвали катастрофой для иммунной системы.

Теги:
#Украина #Минздрав #Статистика #Коронавирус #Covid-19
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