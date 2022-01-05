Количество новых случаев COVID-19 взлетело почти втрое: свежая статистика коронавируса в Украине

В столице за сутки COVID-19 обнаружили у 1344 человек.

В Украине на пятый день Нового года зафиксировали 4571 новый случай коронавирусной инфекции. По сравнению с данными предыдущих суток заболеваемость увеличилась в 2,5 раза.

Об этом свидетельствует утренняя сводка Министерства здравоохранения Украины.

Так, за сутки в Украине зафиксировали:

4571 новый случай (против 1746 года за прошедшие сутки);

273 летальных исхода (ранее 135);

8439 выздоровлений (3629 было накануне).

1366 госпитализаций (за прошедшие сутки было 970).

Антилидером заболеваемости среди регионов стала столица — за сутки в Киеве коронавирусом заболели 1344 человека. Также высокий уровень новых больных был в Полтавской (273), Львовской (210) и Одесской (209) областях.

При этом уровень смертности был самым высоким в Донецкой (29), Полтавской (25) и Черкасской (19 летальных случаях) областях.

Отметим, что после праздников в Украине возобновили вакцинацию населения от коронавируса. За прошедшие сутки прививки против COVID-19 получили в общей сложности 102478. При этом для 26502 человек это была первая доза прививки, а 73536 — прививалась второй дозой.

Отметим, что для некоторых категорий граждан Украины стала доступна третья доза вакцины от коронавируса. Ее за сутки сделали 1843 человек.

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