Итоги дня 7 января: протесты в Казахстане, возвращение техосмотра, ухудшение ситуации с COVID-19
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Вечерний дайджест главных новостей 7 января.
Коронавирус в Украине
За минувшие сутки в Украине увеличилось количество заболевших коронавирусом на почти тысячу случаев. На утро 7 января выявили 7 177 новых заражений "короной". Среди них — 364 ребенка и 203 медработника.
Ситуация в Казахстане
Из-за перебоев с интернетом в стране и разрозненности данных из регионов точное количество жертв протестов, переросших в силовое противостояние, оценить сложно — известно, что счет пострадавших идет на сотни, а погибших — на десятки с обеих сторон.
В городе Алматы продолжается "зачистка" улиц от активистов. И хоть в некоторых регионах "горячей точки" нет ни интернета, ни мобильной связи, в сеть попали кадры, как выглядит Казахстан после 5 дней жестоких стычек протестующих и силовиков.
Также известно, что президент Казахстана дал приказ открывать огонь на поражение без предупреждения по всем, кто откажется выполнять требования властей.
А по сети тем временем разлетелось видео якобы от организации под названием "Фронт освобождения Казахстана", члены которой пообещали бороться с силами ОДКБ.
В Украине возвращают обязательный техосмотр
В Украине ориентировочно с сентября 2022 года возвращается техосмотр для всего транспорта, который не практиковали уже 11 лет. Сейчас обязательный осмотр проходят автобусы, грузовики, такси и другие машины коммерческой сферы.
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