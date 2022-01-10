В Украине уменьшится срок действия COVID-сертификатов: что известно

"Урезать" время действия документов украинцы решили вслед за странами ЕС

Уже на этой неделе в Украине могут принять решение об уменьшении срока, на протяжении которого действительны "зеленые" COVID-сертификаты. На данном этапе украинские документы о вакцинации "годны" на протяжении года.

О подготовке изменений стало известно от замминистра здравоохранения Марии Карчевич в эфире канала "1+1".

Чиновница отвечает за вопросы цифрового развития в Министерстве. По ее словам, в Евросоюзе решение о сокращение срока действия сертификатов о вакцинации было принято еще в декабре 2021 года. В силу же оно вступило только 10 января 2021-го.

С учетом того, что Украина всячески пытается настроить работу по ковидным документам в соответствии с Европой, нам тоже придется "урезать" сертификаты.

Планируется, что уже на этой неделе будет принято соответственное решение. Как и в странах ЕС, украинский "зеленый" COVID-сертификат (о двух дозах вакцины) будет действителен на протяжении 270 дней, то есть 9 месяцев. Предварительно "желтый" сертификат, подтверждающий получение только первой прививки, останется по времени неизменным.

Следует добавить, что в Минздраве пообещали выдавать дополнительные сертификаты тем, кто соберется получить бустерную прививку против коронавирусной болезни. Как и когда, читайте в нашем материале.