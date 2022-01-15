Заболеваемость стремительно растёт: свежая сводка COVID-19 в Украине

Больше всего больных в Киеве, Львове и Ивано-Франковске

На этой неделе после продолжительного падения в Украине снова выросло среднесуточное число новых случаев коронавируса, — на утро субботы, 15 января, снова зафиксировали больше 10 тысяч новых больных.

Об этом сообщает "Телеграф" со ссылкой на сводку Минздрава Украины.

За прошлые сутки в Украине зафиксировали:

10 569 новых случаев (вчера было 10 476);

новых случаев (вчера было 10 476); 1 682 госпитализированных (1 656 днем ранее);

госпитализированных (1 656 днем ранее); 127 смертей (140 накануне);

смертей (140 накануне); 6 172 выздоровевших (7 285 вчера).

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Больше всего новых случаев пришлось на Киев, Львовскую, Ивано-Франковскую и Харьковскую области.

Тем временем наибольшее число смертей выпало на Днепропетровскую, Киевскую, Сумскую и Харьковскую области.

Статистика COVID-19 по регионам на 15 января

Помимо прочего, за прошлые сутки вакцинировали 90 817 человек (всего более 29,3 млн с начала кампании).

Как сообщал "Телеграф", 95 из 100 умерших от коронавируса в конце 2021 года не получили ни одной дозы вакцины.

Также заметим, что интересную побочку от COVID-19 зарегистрировали в США, — там 30-летний мужчина после перенесенной болезни пожаловался, что его половой орган уменьшился в размерах на несколько сантиметров.