Великобритания передала Украине идеальное оружие для уничтожения российских танков: подробности (видео)

Использовать полученные средства обещают исключительно для защиты в случае эскалации на Донбассе

Во вторник, 18 января, в Минобороне отчитались о получении новой партии вооружения от международных партнеров. В этот раз украинские военные получили специальные противотанковые гранатометы NLAW. Поставщиком выступила Великобритания, ранее обещавшая России самые жесткие санкции.

Информацию об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

По словам замглавы ведомства Анатолия Петренко, полученные средства не будут использованы в качестве наступательного оружия. Главная цель такой поставки — иметь возможность укрепить оборонительный ресурс нашей армии.

Оружие доставили с помощью авиации

В ход такие гранатометы могут пойти, если со стороны России будет принято решение о масштабном наступлении войск или же в результате обострения на Донбассе.

Выгрузка такого груза требует особой осторожности

Поставка оружия была совершена в рамках обоюдного сотрудничества британского и украинского правительств.

ВСУ получили хорошее оружейное подкрепление

Более подробно о новых гранатометах рассказал редактор издания "Цензор.Нет" Юрий Бутусов. Согласно его информации, оружие типа NLAW является одним из лучших в мире. Журналист подчеркивает, что в России подобных средств для ведения боя нет.

Несмотря на то, что гранатометы являются одноразовыми, они способны выпускать 150-миллиметровые гранаты. Их хватит для поражения вражеского танка.

"Это Джавелин для коротких дистанций, который поражает цель по технологии "выстрелил и забыл", — подчеркнул Бутусов.

В гранатометах используется специальный прицел, изначально компьютеризированный. Это позволяет идеально рассчитать траекторию полета и определить наиболее подходящую цель. Также орудия являются весьма быстрыми в реагировании и достаточно легкими — один гранатомет весит около 12,5 кг.

Стрельба из гранатометов может вестись с расстояния от 20 до 600-800 метров. Также радует и длительный срок годности такого средства — при необходимости он способен сохранять работоспособность на протяжении двух десятков лет.

Поставки оружия от Великобритании могут оказаться весьма кстати на фоне последних весьма неоднозначных новостей. Так, "Телеграф" писал, что зарубежные СМИ начали выдавать инсайдерскую информацию о якобы эвакуирующихся из Украины родственниках российских дипломатов. Только в начале января страну успело покинуть около двух десятков российских граждан. Публикцией таких данных отметилось издание The New York Times.

При этом в России фиксируются перемещения военной техники к украинским границам с самых дальних уголков страны — с мест дислокации в Сибири и других дальневосточных регионов. Впрочем, доезжают к пунктам назначения не все боевые машины: некоторые загораются на половине пути.