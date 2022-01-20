Российские танки сгорят за три секунды: чем ответит Украина на вторжение Путина

"Телеграф" собрал главные "подарки" Запада, которые укрепили ВСУ, как никогда, и помогут дать отпор даже самой современной армии

Украинцы с тревогой следят за новостями о возможном полномасштабном вторжении России, которая скопила у наших границ многотысячное войско, танки и авиацию. 19 января с обращением даже выступил президент Владимир Зеленский, уверяя, что никто не хочет войны, но в случае атаки нам будет чем ответить.

"Телеграф" выяснил, какими боевыми новинками украинцы встретят российские войска, если они таки пойдут на мирные территории с открытым вторжением.

NLAW: идеальное оружие против РФ

Так, народный депутат из фракции "Слуга народа" — заместитель председателя комитета Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Юрий Мисягин — уверяет, что такого оружия, как сейчас, у ВСУ еще не было никогда! В частности, речь и о противотанковых гранатометах NLAW, которые Великобритания на днях начала поставлять в Украину.

"Солдат на передовой, необученный взрывать танки, теперь сам может уничтожить эту боевую машину из любой точки. Все, что нужно, — это удерживать цель от 3 до 5 секунд и стрелять. Остальное сделает ракета. Когда она вылетела, мне больше нечего делать, — говорит нардеп. — Такого вооружения у ВСУ ещё не было никогда! Все задаются вопросами: что это такое? как работает? как оно поможет ВСУ в случае полноценной войны с РФ? Это видео показывает, что ждёт технику РФ в случае широкомасштабной войны с Украиной" (смотри ниже).

Отметим, что аналогов NLAW в России нет и они с легкостью справляются с их бронетехникой, слывя "идеальным оружием для боя в городе и поражения всех типов российских танков".

Характеристики и преимущества этих одноразовых гранатометов с калибром гранаты в 150 мм таковы:

разработан экспертами и военными Великобритании и Швеции;

работает по схеме "выстрелил и забыл": солдат смотрит в компьютеризированный прицел Trijicon TA41 NLAW 2.5x20, обозначает цель, ожидает захват на экране и жмет на спуск. Все расчеты и траектории NLAW программирует сам.

максимальное время реакции — до 5 секунд;

можно стрелять из закрытых помещений, из укрытий, с верхних этажей зданий — никакого вреда оператору не будет;

малый вес – всего 12,5 кг, что позволяет военным быстро передвигаться.

дальность прицельной стрельбы — 20 — 800 метров, а точность составляет почти 100%.

два режима: атаки сверху и прямой атаки.

Что может произойти с российским танком Т-72, модификации которого есть на вооружении в стране-агрессоре, видно на этом видео.

NLAW против российских танков

Javelin: вызвали бурную реакцию РФ, даже не побывав в настоящем бою

Если гранатометы NLAW для Украины являются пока неиспользованной новинкой, то американские противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin бойцы ВСУ уже опробовали. Впервые их задействовали в конце прошлого года на военных учениях, отрабатывая теоретические знания на практике.

Javelin впервые испытали в Украине

На момент выхода новости в Украине насчитывается около 100 пусковых установок и 500 ракет комплекса Javelin, однако в ходе санкций против РФ, если та пересечет все красные линии, США обещает помочь дополнительным с оружием для защиты наших территорий.

И если британские гранатометы за считанные секунды поражают цель на расстоянии от 20 метров, то ПТРК Javelin, по информации ООС, может уничтожить танк с расстояния около 5 километров.

Характеристики FGM-148 Javelin производства США:

оружие похоже на предыдущий комплекс, однако его можно использовать на более дальнем расстоянии;

на боеголовках ракет есть тепловые датчики самонаведения, так что Javelin поражает цель автоматически, нужно лишь нажать на пуск;

можно стрелять из окопов и укрытий;

100% точность стрельбы;

перезаряжается всего за 9 секунд;

безопасен для операторов, которые осуществляют выстрел;

цена FGM-148 Javelin в комплекте с 6 ракетами составляет до 1,4 млн долларов на экспорт, для Украины эти комплексы являются военной помощью, начиная с 2018 года.

Javelin можно запускать с расстояния до 5 км

Вот что произойдет с бронемашиной после попадания ПТРК Javelin

Отметим, что в настоящем бою Javelin ВСУ еще не применяла ни разу, однако российские СМИ раструбили обратное, выдавая декабрьские учения за мнимый обстрел Донбасса. Так, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров даже назвал применение американского оружия (хоть и в учебных целях на украинской территории) "военщиной", обвиняя Киев в якобы нарушении Минских договоренностей.

Javelin уже использовали в Ираке, Сирии и во время других военных конфликтов

Bayraktar уничтожит пушку, корабль и даже самолет

И если ПТРК Javelin вызвал волну возмущения в РФ, даже не побывав в бою, то ударный беспилотник турецкого производства Bayraktar Akıncı, который одним лишь ракетным ударом уничтожил российскую пушку на Донбассе в октябре 2021 года, стал настоящей сенсацией. И хоть Украина действовала в ответ на обстрел сепаратистов, которые убили нашего бойца и ранили еще одного, Россия заявила об атаке ВСУ, хотя человеческих потерь с их стороны и не было. Далее были сотни публикаций в росСМИ и даже обострение отношений с Турцией, которая поставила эти беспилотники Украине.

Bayraktar в Украине

Чего же так испугалась РФ? В The Washington Post американские эксперты говорят, что страна-агрессор таки осознала, что Украина наращивает свою мощь и может смело демонстрировать это. Так, всего за секунды ВСУ уничтожила российскую гаубицу Д-30, после чего РФ еще активнее начала требовать от НАТО прекратить сотрудничество со странами бывшего СССР.

Удар по российской гаубице на Донбассе

Bayraktar Akıncı — это первый в мире серийный многоцелевой боевой БПЛА, который может поражать как наземные цели, так и воздушные. К его главным особенностям, по мнению аналитиков Стейна Митцера и Йоста Олиманса (авторы военного блога Oryx), можно отнести:

использование крылатых ракет семейства SOM с дальностью свыше 275 км;

может уничтожить командные пункты противника, технику, авиацию, корабли, бункеры и многое другое;

точность попадания — 100%;

способность использовать управляемые ракеты класса "воздух-воздух" (РВВ), в том числе турецкие Bozdoğan с инфракрасным наведением (IIR) и BVRAAM Gökdoğan ("выстрелил и забыл").

Характеристики комплекса

Bayraktar использовали всего раз, но говорят об этом до сих пор

Точное количество Bayraktar Akıncı в Украине является засекреченной информацией: известно лишь, что у нас их несколько десятков и будут новые поставки в будущем.

Ранее мы сообщали, что глава компании "Baykar" Халюк Байрактар заявил, что производство и испытания дронов Bayraktar TB-2 хотят наладить в Украине. Для этих целей уже даже был приобретен земельный участок, на котором планируют построить соответствующие предприятия.