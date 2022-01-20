Итоги дня 20 января: новая волна коронавируса в Украине, США ввели санкции против украинских нардепов

Вечерний дайджест главных событий 20 января.

Коронавирус в Украине

В Украине заявили о новой волне коронавируса

Утро четверга, 20 января, Украина начала с 18 479 новыми кейсами коронавирусной болезни. Такая цифра значительно превышает показатели предыдущих суток.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко официально подтвердил начало новой волны коронавирусной болезни.

Он также рассказал, что шансы заболеть есть у всех. Даже у тех, кто уже был инфицирован ковидом и проходил курс иммунизации.

США готовят еще более жесткие санкции для Путина

США готовят меры против России

Президент США Джо Байден на большой пресс-конференции в Белом доме рассказал о планах увеличить военный контингент в ближайших к Украине странах Альянса в случае вторжения России.

Также США опубликовали третий проект закона, который в случае нападения РФ на Украину ударит по первым лицам страны-агрессора. В списке "Закона об ответственности Путина" — сам российский лидер, его близкое окружение, в частности вероятная гражданская жена Алина Кабаева.

США ввели санкции против двух украинских нардепов-соратников Медведчука

Тарас Козак и Олег Волошин

Министерство финансов США расширило список санкций против украинских чиновников, "участвовавших в контролируемой российским правительством деятельности по дестабилизации Украины".

"Тартак" распались

Тартак прекратил существование

Известная украинская группа "Тартак" спустя два года после того, как из коллектива ушел лидер и основатель Александр Положинский, объявила о своем распаде.