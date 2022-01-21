Укр

Не только Харьков: в ВСУ рассказали, какие города могут стать целью для российских войск

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
Дата публикации
Читати українською
Автор
677
Вооруженные силы России
Вооруженные силы России

Россия может нанести удары по трем направлениям.

На фоне продолжения наращивания Россией сил на западной границе, украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Кремль может в первую очередь попытаться захватить Харьков. Однако это не единственное направление, куда могут нанести удар россияне.

Об этом рассказал "Телеграфу" источник в Силах специальных операций.

Он напомнил, что в настоящее время на границе с Украиной расположена группировка российских войск, численностью в около 100 тысяч человек, что, по его мнению, точно не хватит на полный захват нашей страны.

Вместе с тем он указывает, что эти силы могут быть применены для проведения локальных операций по трем направлениям. Кроме попыток пробиться к Харькову со стороны Белгорода, российские силы могут попытаться ударить по Мариуполю, а затем по Запорожью. Также возможно наступление со стороны Беларуси, чтобы выйти к Киеву.

Он подчеркивает, что силы для этих операций могут быть задействованы неравномерно. Например, основной удар может быть нанесен по Мариуполю, чтобы получить сухопутный коридор в Крым, а вспомогательные атаки провести на оставшихся двух направлениях.

"В таком случае Харькову опасаться нечего", — сказал он.

Впрочем, есть вероятность того, что силы будут распределены равномерно по всем трем направлениям, что будет совсем другим раскладом.

Больше о том, сможет ли Россия захватить Харьков и чем это для нее закончится, читайте в материале "Телеграф": Харьков может стать "могилой" для российской армии, но есть вариант, — боец спецназа.

Теги:
#Украина #Киев #Харьков #Россия #Запорожье #Мариуполь
Владимир Путин
Интервью
Путин не пойдет на признание "донбасских республик", ведь это поставит крест на его планах, - Сергей Гармаш
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Владимир Путин
Путин не пойдет на признание "донбасских республик", ведь это поставит крест на его планах, - Сергей Гармаш
Дата публикации
Категория
В Харькове по-разному реагируют на слова Зеленского о возможной оккупации города
От "Мне по**й", "Уже 8 лет так живем" до "Россия – друг": что думают харьковчане об угрозе оккупации РФ Харькова (видео)
Дата публикации
Категория
Россия может захватить Харьков, но не сейчас
Харьков может стать "могилой" для российской армии, но есть вариант, - боец спецназа
Дата публикации
Категория
Даниил Гетманцев
Гетманцев обманом пытается защитить провальную работу Налоговой - нардеп Холодов
Дата публикации
Категория
Владимир Продивус
"Один народ"? Глава Федерации бокса Украины попал в скандал из-за слов об украинцах и россиянах (видео)