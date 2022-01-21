Не только Харьков: в ВСУ рассказали, какие города могут стать целью для российских войск

Россия может нанести удары по трем направлениям.

На фоне продолжения наращивания Россией сил на западной границе, украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Кремль может в первую очередь попытаться захватить Харьков. Однако это не единственное направление, куда могут нанести удар россияне.

Об этом рассказал "Телеграфу" источник в Силах специальных операций.

Он напомнил, что в настоящее время на границе с Украиной расположена группировка российских войск, численностью в около 100 тысяч человек, что, по его мнению, точно не хватит на полный захват нашей страны.

Вместе с тем он указывает, что эти силы могут быть применены для проведения локальных операций по трем направлениям. Кроме попыток пробиться к Харькову со стороны Белгорода, российские силы могут попытаться ударить по Мариуполю, а затем по Запорожью. Также возможно наступление со стороны Беларуси, чтобы выйти к Киеву.

Он подчеркивает, что силы для этих операций могут быть задействованы неравномерно. Например, основной удар может быть нанесен по Мариуполю, чтобы получить сухопутный коридор в Крым, а вспомогательные атаки провести на оставшихся двух направлениях.

"В таком случае Харькову опасаться нечего", — сказал он.

Впрочем, есть вероятность того, что силы будут распределены равномерно по всем трем направлениям, что будет совсем другим раскладом.

Больше о том, сможет ли Россия захватить Харьков и чем это для нее закончится, читайте в материале "Телеграф": Харьков может стать "могилой" для российской армии, но есть вариант, — боец спецназа.