В Украине очередной всплеск COVID-19: данные на 25 января
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Львовщина снова стала антилидером заболеваемости за сутки.
В Украине по состоянию на утро вторника, 25 января, зафиксировали 19 118 новых случаев коронавируса. В сравнении с предварительными данными наблюдается всплеск новых случаев. Кроме того, COVID-19 за сутки заболели 2809 детей и 594 медработника.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.
За сутки в Украине зафиксировали:
- 19 118 новых случаев (вчера было 12 915);
- 1 507 госпитализированных (1836 днем ранее);
- 161 летальный случай (67 накануне);
- 5 863 выздоровевших (2430 вчера).
В региональном разрезе Львовская область уже второй день становится антилидером суточной заболеваемости — зафиксировали 2299 новых случаев. Также более тысячи больных было в Киеве (1589), Винницкой (1207), Ивано-Франковской (1387), Тернопольской (1164) и Харьковской (1038) областях.
Наибольшее количество смертей за сутки зафиксировали на Закарпатье (13), в Винницкой (12) и Днепропетровской и Сумской (по 11) областях.
Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине продолжает циркулировать штамм коронавируса "Омикрон". Врачи предупредили, что он сильнее бьет по детям, а по симптомам напоминает обычный грипп.
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