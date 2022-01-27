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Украина побила рекорд по числу новых заболевших: свежая сводка по коронавирусу

Автор
Дмитрий Ищенко Дмитрий Ищенко
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Статистика коронавируса в Украине 27 января Новость обновлена 27 января 2022, 08:52
Статистика коронавируса в Украине 27 января

В лидерах по заболеваемости западные регионы Украины и Киев

Количество выявленных за сутки случаев коронавируса в Украине по состоянию на четверг, 27 января, побило рекорд за все время пандемии. За минувшие сутки в стране подтвердили более 32 тысяч инфицированных, среди которых детей – 4 847, медработников – 797.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Так, за сутки в Украине зафиксировали:

  • 32 393 новых случаев (вчера было 24 321);
  • 3 016 госпитализированных (3 073 днем ранее);
  • 154 летальных случаев (141 накануне);
  • 5 237 выздоровевших (5 514 вчера).

В региональном разрезе лидером вновь стала Ивано-Франковская область — 2862 новых случая. Также высокий прирост больных наблюдается во Львовской (2696), Житомирской (2467) областях и в Киеве (2012).

Наибольшее количество смертей в сутки было в Ивано-Франковской и Днепропетровской областях (по 13), а также в Хмельницкой области (11).

Стоит отметить, что выявленные более 32 тысяч новых заболевших за сутки является максимальным значением за все время наблюдений.

Статистика суточной заболеваемости COVID-19 в Украине
Статистика суточной заболеваемости COVID-19 в Украине

За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 3 946 202 человека;
  • поправилось – 3 601 952 человека;
  • летальных исходов – 99 738;
  • активных больных — 244 512.

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине все чаще диагностируют новый штамм ковида "Омикрон", однако наряду с ним продолжают курсировать и другие вирусы, в частности — мутация "Дельта" и грипп.

Теги:
#Украина #Коронавирус #Антирекорд #Заболевшие #Covid-19
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