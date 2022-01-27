Украина побила рекорд по числу новых заболевших: свежая сводка по коронавирусу

В лидерах по заболеваемости западные регионы Украины и Киев

Количество выявленных за сутки случаев коронавируса в Украине по состоянию на четверг, 27 января, побило рекорд за все время пандемии. За минувшие сутки в стране подтвердили более 32 тысяч инфицированных, среди которых детей – 4 847, медработников – 797.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Так, за сутки в Украине зафиксировали:

32 393 новых случаев (вчера было 24 321);

3 016 госпитализированных (3 073 днем ранее);

154 летальных случаев (141 накануне);

5 237 выздоровевших (5 514 вчера).

В региональном разрезе лидером вновь стала Ивано-Франковская область — 2862 новых случая. Также высокий прирост больных наблюдается во Львовской (2696), Житомирской (2467) областях и в Киеве (2012).

Наибольшее количество смертей в сутки было в Ивано-Франковской и Днепропетровской областях (по 13), а также в Хмельницкой области (11).

Стоит отметить, что выявленные более 32 тысяч новых заболевших за сутки является максимальным значением за все время наблюдений.

Статистика суточной заболеваемости COVID-19 в Украине

За все время пандемии в Украине:

заболело – 3 946 202 человека;

поправилось – 3 601 952 человека;

летальных исходов – 99 738;

активных больных — 244 512.

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине все чаще диагностируют новый штамм ковида "Омикрон", однако наряду с ним продолжают курсировать и другие вирусы, в частности — мутация "Дельта" и грипп.