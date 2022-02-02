Количество госпитализированных удвоилось: статистика коронавируса в Украине на 2 февраля

В лидерах по новым случаям — Львовщина.

В Украине продолжает увеличиваться количество заболевших коронавирусом — за минувшие сутки 1 февраля выявили 35 014 инфицированных. Среди них — 4 190 детей и 940 медиков. Общий показатель выше на несколько тысяч человек, чем за предыдущий день.

Об этом информирует утренняя статистика Минздрава.

госпитализированы – 4 314 человек (накануне — 2 069);

человек (накануне — 2 069); летальных случаев – 204 (днем ранее — 192 );

(днем ранее — 192 ); выздоровели – 9 894 людей (на утро 1 февраля— 8 835).

Львовская область остается в лидерах по количеству новых случаев ковида — 2953 человек, на втором месте — Одесчина — 2725 случаев. В Киеве заболели 2499 людей, выросли показатели заболеваемости и на Харьковщине — 2121 человек.

Лидером по смертности среди регионов стала Ивано-Франковская область — 22 летальных исхода.

В Украине продолжается кампания по вакцинации против коронавируса. Третью прививку от "короны", которая доступна с 18 лет для всех граждан, прошедших стандартный двухдозный курс иммунизации, сделали 21 450 человек.

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Накануне в приложении "Дия" стали доступны сертификаты о получении бустерной дозы вакцины от коронавируса. "Телеграф" публиковал подробную видео-инструкцию, как его получить и продлить срок действия документа на 270 дней.