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Количество госпитализированных удвоилось: статистика коронавируса в Украине на 2 февраля

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Растет смертность от коронавируса Новость обновлена 02 февраля 2022, 08:39
Растет смертность от коронавируса

В лидерах по новым случаям — Львовщина.

В Украине продолжает увеличиваться количество заболевших коронавирусом — за минувшие сутки 1 февраля выявили 35 014 инфицированных. Среди них — 4 190 детей и 940 медиков. Общий показатель выше на несколько тысяч человек, чем за предыдущий день.

Об этом информирует утренняя статистика Минздрава.

  • госпитализированы – 4 314 человек (накануне — 2 069);
  • летальных случаев – 204 (днем ранее — 192 );
  • выздоровели – 9 894 людей (на утро 1 февраля— 8 835).

Львовская область остается в лидерах по количеству новых случаев ковида — 2953 человек, на втором месте — Одесчина — 2725 случаев. В Киеве заболели 2499 людей, выросли показатели заболеваемости и на Харьковщине — 2121 человек.

Лидером по смертности среди регионов стала Ивано-Франковская область — 22 летальных исхода.

В Украине продолжается кампания по вакцинации против коронавируса. Третью прививку от "короны", которая доступна с 18 лет для всех граждан, прошедших стандартный двухдозный курс иммунизации, сделали 21 450 человек.

Накануне в приложении "Дия" стали доступны сертификаты о получении бустерной дозы вакцины от коронавируса. "Телеграф" публиковал подробную видео-инструкцию, как его получить и продлить срок действия документа на 270 дней.

Теги:
#Статистика #Вирус #Министерство здравоохранения #Коронавирус #Covid-19
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