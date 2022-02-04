Такого еще не было: в Украине зафиксировали рекордное количество случаев коронавируса

Почти десятая часть всех заражений приходится на одну область.

В Украине — резкий рост количества инфицированных коронавирусом. За минувшие сутки четверга заболели 43 778 человек. Из них несовершеннолетних — 4381 и 873 медика.

Согласно утренней сводке Минздрава также увеличилось число госпитализаций:

попали в больницу — 4 328 людей (накануне 4 136 человек),

летальных случаев — 174 (за день до этого — 210),

выздоровели — 9 497 (днем ранее — 9 380).

Заболеваемость на 4 февраля по регионам (области с максимальным числом зараженных за сутки):

Одесская область — 4136 Львовская область — 3791 Житомирская область — 3310 Киев — 2869 Ровенская область — 2521 Днепропетровская область — 2115 Хмельницкая область — 2081 Сумская область — 2073.

Меньше всего случаев коронавируса зафиксировали медики на Кировоградщине — 331 человек.

Наивысших показатель летальных случаев в Запорожской области — 20 смертей.

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Как ранее писал "Телеграф", повышение количества заболевших связывают с высокой заразностью штамма ковида "Омикрон". Он также чаще поражает детей. Пик текущей вспышки коронавируса придется на средину месяца, поскольку тогда "Омикрон" станет доминирующим видом вируса в Украине.