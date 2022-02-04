Укр

Такого еще не было: в Украине зафиксировали рекордное количество случаев коронавируса

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Наивысшая летальность - на Запорожье Новость обновлена 04 февраля 2022, 08:22
Наивысшая летальность - на Запорожье

Почти десятая часть всех заражений приходится на одну область.

В Украине — резкий рост количества инфицированных коронавирусом. За минувшие сутки четверга заболели 43 778 человек. Из них несовершеннолетних — 4381 и 873 медика.

Согласно утренней сводке Минздрава также увеличилось число госпитализаций:

  • попали в больницу — 4 328 людей (накануне 4 136 человек),
  • летальных случаев — 174 (за день до этого — 210),
  • выздоровели — 9 497 (днем ранее — 9 380).

Заболеваемость на 4 февраля по регионам (области с максимальным числом зараженных за сутки):

  1. Одесская область — 4136
  2. Львовская область — 3791
  3. Житомирская область — 3310
  4. Киев — 2869
  5. Ровенская область — 2521
  6. Днепропетровская область — 2115
  7. Хмельницкая область — 2081
  8. Сумская область — 2073.

Меньше всего случаев коронавируса зафиксировали медики на Кировоградщине — 331 человек.

Наивысших показатель летальных случаев в Запорожской области — 20 смертей.

Как ранее писал "Телеграф", повышение количества заболевших связывают с высокой заразностью штамма ковида "Омикрон". Он также чаще поражает детей. Пик текущей вспышки коронавируса придется на средину месяца, поскольку тогда "Омикрон" станет доминирующим видом вируса в Украине.

Теги:
#Украина #Статистика #Коронавирус #Covid-19
Наивысшая летальность - на Запорожье
Украина
Такого еще не было: в Украине зафиксировали рекордное количество случаев коронавируса
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