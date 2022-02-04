Такого еще не было: в Украине зафиксировали рекордное количество случаев коронавируса
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Почти десятая часть всех заражений приходится на одну область.
В Украине — резкий рост количества инфицированных коронавирусом. За минувшие сутки четверга заболели 43 778 человек. Из них несовершеннолетних — 4381 и 873 медика.
Согласно утренней сводке Минздрава также увеличилось число госпитализаций:
- попали в больницу — 4 328 людей (накануне 4 136 человек),
- летальных случаев — 174 (за день до этого — 210),
- выздоровели — 9 497 (днем ранее — 9 380).
Заболеваемость на 4 февраля по регионам (области с максимальным числом зараженных за сутки):
- Одесская область — 4136
- Львовская область — 3791
- Житомирская область — 3310
- Киев — 2869
- Ровенская область — 2521
- Днепропетровская область — 2115
- Хмельницкая область — 2081
- Сумская область — 2073.
Меньше всего случаев коронавируса зафиксировали медики на Кировоградщине — 331 человек.
Наивысших показатель летальных случаев в Запорожской области — 20 смертей.
Как ранее писал "Телеграф", повышение количества заболевших связывают с высокой заразностью штамма ковида "Омикрон". Он также чаще поражает детей. Пик текущей вспышки коронавируса придется на средину месяца, поскольку тогда "Омикрон" станет доминирующим видом вируса в Украине.
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