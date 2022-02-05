Укр

В Украине второй день подряд более 40 тысяч заболевших COVID-19 за сутки: статистика на утро 5 февраля

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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За сутки провели больше 164 тысяч тестов на коронавирус Новость обновлена 05 февраля 2022, 08:22
За сутки провели больше 164 тысяч тестов на коронавирус

Количество заболевших за все время пандемии превышает 4,2 млн людей.

После коронавирусного рекорда по заболеваемости, установленного накануне, количество заболевших за сутки незначительно пошло на спад. В Украине выявили 42 533 инфицированных, среди которых 4268 несовершеннолетних и 920 медиков.

Согласно утренним данным Минздрава:

  • госпитализировали — 3 918 пациентов (накануне — 4 328),
  • умерли от коронавируса — 185 людей (днем ранее — 174),
  • справились с болезнью — 9 628 (на утро 4 февраля — 9 497).

Продолжают введение третьих доз вакцин от коронавируса. Допдозу получили 617 человек, а бустер — 23 673 из 76 350 привившихся за сутки.

Коронавирус опасен не только в пик активного заболевания, но и своими последствиями. У переболевших может развиться постковидный синдром. Украинский Минздрав отметил, что он может длиться более месяца и сопровождаться не только потерей способности ощущать вкус и запах, но и кашлем, одышкой, депрессией. Также дали рекомендации по улучшению состояния.

Для заболевших коронавирусом предусмотрена самоизоляция. Как ранее писал "Телеграф", в Украине могут сократить ее срок.

Теги:
#Украина #Статистика #Коронавирус #Covid-19
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