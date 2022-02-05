В Украине второй день подряд более 40 тысяч заболевших COVID-19 за сутки: статистика на утро 5 февраля

Количество заболевших за все время пандемии превышает 4,2 млн людей.

После коронавирусного рекорда по заболеваемости, установленного накануне, количество заболевших за сутки незначительно пошло на спад. В Украине выявили 42 533 инфицированных, среди которых 4268 несовершеннолетних и 920 медиков.

Согласно утренним данным Минздрава:

госпитализировали — 3 918 пациентов (накануне — 4 328),

умерли от коронавируса — 185 людей (днем ранее — 174),

справились с болезнью — 9 628 (на утро 4 февраля — 9 497).

Продолжают введение третьих доз вакцин от коронавируса. Допдозу получили 617 человек, а бустер — 23 673 из 76 350 привившихся за сутки.

Коронавирус опасен не только в пик активного заболевания, но и своими последствиями. У переболевших может развиться постковидный синдром. Украинский Минздрав отметил, что он может длиться более месяца и сопровождаться не только потерей способности ощущать вкус и запах, но и кашлем, одышкой, депрессией. Также дали рекомендации по улучшению состояния.

Для заболевших коронавирусом предусмотрена самоизоляция. Как ранее писал "Телеграф", в Украине могут сократить ее срок.