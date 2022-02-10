В Украине рекордное за 2022 год число смертей от COVID-19: свежая статистика

Больше всего новых больных в Одессе, Киеве и Житомире

В Украине не перестает расти заболеваемость коронавирусом, — на утро четверга, 10 февраля, в стране снова зафиксировали более 40 тысяч новых случаев.

Об этом говорится в свежей сводке Минздрава, сообщает "Телеграф".

За последние сутки зарегистрировали:

41 694 новых случаев (38 257 днем ранее);

новых случаев (38 257 днем ранее); 280 смертей (вчера было 240 летальных случаев);

смертей (вчера было 240 летальных случаев); 4 128 госпитализированных (4 385 накануне);

госпитализированных (4 385 накануне); 16 628 выздоровевших (17 063 на вчера).

Стоит заметить, что в последний раз больше летальных случаев за сутки было еще в 2021 году:

Больше всего новых случаев приходится на Одесскую область (3 918), Киев (3 880) и Житомирскую область (2 602).

Тем временем наибольшее количество смертей зарегистрировано в Киеве (25), Ивано-Франковской (20) и Львовской (20) областях.

Ковид-статистика по регионам Украины на 10 февраля

Заметим, что уже несколько недель кряду Украину все сильнее накрывает волна заболеваемости, — уже был побит рекорд по числу больных за всю пандемию (43 778 человек за сутки).

Динамика заболеваемости коронавирусом в Украине

Как сообщал "Телеграф", ранее украинцам предложили бесплатные смартфоны за вакцинацию.