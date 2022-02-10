В Украине рекордное за 2022 год число смертей от COVID-19: свежая статистика
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Больше всего новых больных в Одессе, Киеве и Житомире
В Украине не перестает расти заболеваемость коронавирусом, — на утро четверга, 10 февраля, в стране снова зафиксировали более 40 тысяч новых случаев.
Об этом говорится в свежей сводке Минздрава, сообщает "Телеграф".
За последние сутки зарегистрировали:
- 41 694 новых случаев (38 257 днем ранее);
- 280 смертей (вчера было 240 летальных случаев);
- 4 128 госпитализированных (4 385 накануне);
- 16 628 выздоровевших (17 063 на вчера).
Стоит заметить, что в последний раз больше летальных случаев за сутки было еще в 2021 году:
Больше всего новых случаев приходится на Одесскую область (3 918), Киев (3 880) и Житомирскую область (2 602).
Тем временем наибольшее количество смертей зарегистрировано в Киеве (25), Ивано-Франковской (20) и Львовской (20) областях.
Заметим, что уже несколько недель кряду Украину все сильнее накрывает волна заболеваемости, — уже был побит рекорд по числу больных за всю пандемию (43 778 человек за сутки).
Как сообщал "Телеграф", ранее украинцам предложили бесплатные смартфоны за вакцинацию.
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