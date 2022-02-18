В Луганске прогремел взрыв? Видео горящего газопровода оказалось фейком

Местные СМИ пишут, что горит газопровод, однако это видео годичной давности

Ситуация на оккупированной части Донбасса накаляется. Поздно вечером в пятницу, 18 февраля, российские СМИ, а затем и местные телеграм-каналы начали сообщать о том, что якобы жители Луганска услышали взрыв.

Писали о крупном пожаре на магистральном газопроводе.

В социальных сетях распространяют фото и видео предполагаемого пожара, однако идентифицировать, что кадры были сняты именно там, пока сложно.

Спустя некоторое время росСМИ начали сообщать о втором взрыве в Луганске.

UPD. Как впоследствии выяснилось, информация о взрывах оказалась очередным элементом информационной войны России.

На самом деле — это взрыв на газораспределительном узле на окраине Луганска, который был год назад. Это не был целенаправленный подрыв, тогда никто не пострадал.

Публикация 2021 года

Как известно, в пятницу, 18 февраля, главари так называемых "ДНР" и "ЛНР" заявили о срочной эвакуации населения ОРДЛО в Россию. Причиной такому решению послужила якобы подготовка украинской стороной наступления на позиции боевиков. Украина строго отвергает любые обвинения.

Подтверждением абсурдности обвинения в адрес Украины послужил тот факт, что боевики записали заявления о срочной эвакуации за несколько дней до ее объявления. Тем не менее в ОРДЛО плотно работает российская пропаганда, а потому и появляется огромное количество фейков и манипуляций в информационном поле.

Стоит отметить, что в пятницу в Донецке взорвали автомобиль одного из главарей "ДНР" — руководителя так называемой "народной милиции".