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Россия готова к вторжению и ищет повод: в НАТО сделали тревожный прогноз о войне в Украине

Автор
Василий Неплохой Василий Неплохой
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Столтенберг заявил об опасности Новость обновлена 20 февраля 2022, 08:29
Столтенберг заявил об опасности

Россия стягивает войска к украинским границам

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг Йенс Столтенберг считает, что Россия может начать полномасштабное наступление на Украину и готовит повод для нападения.

Об этом заявил Столтенберг телеканалу ARD.

"Все признаки указывают на то, что Россия планирует полномасштабное нападение на Украину", — считает генсек НАТО.

Он также отметил, что российские войска не отводят, как утверждают в Москве, от границ Украины, а наоборот стягивают.

Также ранее во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности Столтенберг заявил, что размещение российской техники в Украине и у ее границ является самым большим со времен холодной войны.

Отметим, что, кроме большого скопления войск РФ на границе с Украиной, обострение происходит и в зоне ООС. По состоянию на 18:00 19 февраля было зафиксировано 98 нарушений, из которых 86 с применением запрещенного оружия. На позиции ВСУ прилетели 788 мин и снарядов, что привело к гибели двух военнослужащих и ранению еще четырех.

Также напомним, что 19 февраля под обстрел на линии разграничения попала группа журналистов, сопровождавшихся народными депутатами.

Теги:
#НАТО #Росія #Йенс Столтенеберг #Війна
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Россия готова к вторжению и ищет повод: в НАТО сделали тревожный прогноз о войне в Украине