Тяжелая ночь для Украины: что происходит на Донбассе и почему закрыли ряд аэропортов (обновляется)

Украина готовится отражать вторжение российских войск

Ночь на 24 февраля, по ожиданиям экспертов, депутатов и самих военных может стать одной из самых тяжелых за последнее время. Ситуация вокруг попытки России снова вторгнуться в Украину накалилась до предела. В соцсетях один за другим появлятся различные слухи, которые активно распространяются через, вероятно, связанные с РФ анонимные телеграм-каналы.

"Телеграф" проведет эту ночь вместе с вами. Мы понимаем градус психологического давления, которое осуществляет Россия на Украину и украинцев. Со своей стороны мы будем публиковать только проверенную информацию, дабы не вводить своих читателей в заблуждение. Информация в материале будет обновляться по мере поступления.

Что происходит ночью 24 февраля

02:49 Украина запросила заседание Совета безопасности ООН. Оно должно начаться а 05:30 по киевскому времени в Нью-Йорке.

Также есть информация, что ряд аэропортов до утра четверга закрыты на прием самолетов. По данным "Телеграфа", не принимают борты аэропорты Харьков, Запорожье, Днепр (на онлайн-табло рейсы действительно перенесены или отменены). Готовится к закрытию херсонский аэропорт. По информации Obozrevatel, взлетно-посадочные полосы перекрыты тягачами и грузовиками, чтобы на них, в случае вторжения РФ не смогли приземлиться вражеские самолеты с десантом.

Накануне были взломаты ряд правительственных сайтов — СБУ, МИД, Кабмин и другие.

В Донецке, по сведениям местных жителей, перебои с интернетом и мобильной связью. На линии фронта ситуация непростая — на ряде участков фронта идут бои. В российских телеграм-каналах активно разгоняют видеозаписи с танками и другой бронетехникой, которая якобы заходит на Донбасс, однако никаких подтверждений этому нет. Можно предположить, что это банальный фейк.

Что передовало 24 февраля

21 февраля президент России Владимир Путин признал так называемые "ДНР" и "ЛНР". В тот же вечер он выступил с часовой речью относительно Украины, брызжал слюной, рассказывая, почему, по его мнению, такая страна вовсе не заслуживает находиться на карте мира. В привычном тоне Путин врал, манипулировал фактами и открыто угрожал.

Путин потребовал от Украины отказаться от курса в НАТО (который, к слову, прописан в Конституции), признать Крым за Россией и вывести вооружение, которое поставил Запад. Украина выполнять такие требования отказалась.

Также Москва заявила, что признала квазиреспублики Донбасса в границах Донецкой и Луганской областей. На данный момент Россия силами боевиков контролирует менее трети этих территорий. Главарь террористов "ДНР" Денис Пушилин потребовал от Украины передать контроль над территориями "мирным путем". Паралельно с этим боевики обратились за военной помощью к России.

В ночь на 24 февраля президент Владимир Зеленский обратился к россиянам и подчеркнул, что в случае наступления войск РФ Украина будет защищаться. Вечером в среду Верховная Рада приняла постановление о введении на территории страны Чрезвычайного положения.