Укр

В Украине начались перебои в работе банков и мобильных операторов: что известно

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
Читати українською
Автор
83
Война повлияла на стабильность банковской и мобильной систем Новость обновлена 24 февраля 2022, 09:10
Война повлияла на стабильность банковской и мобильной систем

Люди начинают паниковать из-за невозможности снять деньги или выйти на связь с родными

После начала официального вторжения России в Украину в работе некоторых технических сервисов начались проблемы. Во многих областях Украины сообщается о сбоях в сети мобильной связи и интернета. Также ограничена работа нескольких банковских систем.

Об этом сообщает "Телеграф".

Банки

Больше всего проблемы среди финучреждений пока устроил пользователям monobank. В частности, система блокирует любые операции, совершаемые за счет кредитных средств. В банке утверждают, что такое ограничение временное, но когда именно его снимут, еще не сообщается.

Кое-где наблюдаются проблемы со списанием средств и с обычных карт. В частности, трудности возникают, когда речь заходит об электронном расчете на кассе.

Со сбоями столкнулись и некоторые из пользователей "ПриватБанка". Однако в большинстве случаев финучреждение пока выполняет все необходимые операции в обычном режиме.

Мобильные операторы

Из-за возможных повреждений вышек связи в некоторых областях Украины наблюдается ухудшение работы интернета и проблемы с совершением звонков. Первые сообщения о сбоях поступали с востока Украины и касались "Киевстара".

Впоследствии "Телеграф" получил подтверждение о том, что к "Киевстару" "присоединился" еще и оператор Lifecell. Большие проблемы наблюдаются, в частности, в Житомире.

Переписка с жительницей Житомира
Переписка с жительницей Житомира

Отдельные интернет-провайдеры кое-где "зависают" и в столице.

На Сумщине, которую Россия также атаковала ранним утром, тоже есть сбои в работе мобильных операторов. Места связи отсутствуют у тех, кто пользуется услугами Vodafone.

Напомним, что массовая атака российских войск на Украину началась после видеообращения российского президента Владимира Путина по поводу введения войск на оккупированный Донбасс.

Также мы писали, что в некоторых крупных городах начались взрывы, а позже стало известно о пересечении украинской границы со стороны РФ не только в Донецкой и Луганщине.

Теги:
#Украина #Россия #Интернет #Мобильная связь #Банки #Война
Дмитрий Кулеба назвал 5 шагов для достижения мира
Украина
"Остановите Путина!" Кулеба обратился к мировым партнерам и назвал 5 шагов для мира
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Дмитрий Кулеба назвал 5 шагов для достижения мира
"Остановите Путина!" Кулеба обратился к мировым партнерам и назвал 5 шагов для мира
Дата публикации
Категория
Российские войска атакуют практически всю территорию Украины
Война: войска Путина прорвали границу, Россия ведет обстрел городов по всей карте Украины (обновляется)
Дата публикации
Категория
Объектов гражданской обороны есть немало по всей Украине
Где спрятаться в случае ракетных обстрелов: карты бомбоубежищ городов
Дата публикации
Категория
Военное положение
В Украине введено военное положение: что это такое и какие запреты предусматривает
Дата публикации
Категория
Байден пообещал Путину быстрый ответ
Байден заявил, что Россия выбрала путь войны против Украины