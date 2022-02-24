В Украине начались перебои в работе банков и мобильных операторов: что известно

Люди начинают паниковать из-за невозможности снять деньги или выйти на связь с родными

После начала официального вторжения России в Украину в работе некоторых технических сервисов начались проблемы. Во многих областях Украины сообщается о сбоях в сети мобильной связи и интернета. Также ограничена работа нескольких банковских систем.

Об этом сообщает "Телеграф".

Банки

Больше всего проблемы среди финучреждений пока устроил пользователям monobank. В частности, система блокирует любые операции, совершаемые за счет кредитных средств. В банке утверждают, что такое ограничение временное, но когда именно его снимут, еще не сообщается.

Кое-где наблюдаются проблемы со списанием средств и с обычных карт. В частности, трудности возникают, когда речь заходит об электронном расчете на кассе.

Со сбоями столкнулись и некоторые из пользователей "ПриватБанка". Однако в большинстве случаев финучреждение пока выполняет все необходимые операции в обычном режиме.

Мобильные операторы

Из-за возможных повреждений вышек связи в некоторых областях Украины наблюдается ухудшение работы интернета и проблемы с совершением звонков. Первые сообщения о сбоях поступали с востока Украины и касались "Киевстара".

Впоследствии "Телеграф" получил подтверждение о том, что к "Киевстару" "присоединился" еще и оператор Lifecell. Большие проблемы наблюдаются, в частности, в Житомире.

Переписка с жительницей Житомира

Отдельные интернет-провайдеры кое-где "зависают" и в столице.

На Сумщине, которую Россия также атаковала ранним утром, тоже есть сбои в работе мобильных операторов. Места связи отсутствуют у тех, кто пользуется услугами Vodafone.

Напомним, что массовая атака российских войск на Украину началась после видеообращения российского президента Владимира Путина по поводу введения войск на оккупированный Донбасс.

Также мы писали, что в некоторых крупных городах начались взрывы, а позже стало известно о пересечении украинской границы со стороны РФ не только в Донецкой и Луганщине.