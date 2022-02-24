Укр

Режим тотальной обороны: украинцев призвали уже сейчас брать в руки оружие

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
643
В Минобороны просят украинцев вступить в терроборону уже сейчас Новость обновлена 24 февраля 2022, 10:09
В Минобороны просят украинцев вступить в терроборону уже сейчас

Оружие можно получить, вступив в ряды территориальной обороны

Министерство обороны из-за наступления российских войск на Украину обратилось к гражданам с призывом уже сейчас вступить в ряды территориальной обороны. Для этого понадобится только паспорт и личное присутствие.

С соответствующим заявлением выступил Министр обороны Украины Алексей Резников.

Он отметил, что уже сейчас в ряды территориальной обороны могут вступить все украинцы, способные держать оружие в руках.

"Украина переходит в режим тотальной обороны. Все, кто готов и умеет держать оружие, может прямо сейчас вступить в ряды Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины в вашем регионе. Чтобы получить оружие, нужно обратиться непосредственно к бригадам и батальонам Сил ТрО в вашем регионе", – написал Резников.

Министр добавил, что для этого понадобится только паспорт и личное присутствие.

Резников призвал украинцев вступать в терроборону
Резников призвал украинцев вступать в терроборону

Напомним, что атаки от российских войск уже подверглись государственной границе Украины. Наступление началось со стороны России и Белоруссии и оккупированного Крыма. Это происходит в пределах Луганской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Житомирской областей.

Также сообщалось, что по всей территории Украины президент Владимир Зеленский объявил военное положение. Очевидцы из многих украинских городов, в частности, Киева, Одессы и Харькова, сообщают о взрывах и публикуют видеозаписи в социальных сетях.

Теги:
#Украина #Россия #Минобороны #Война #Алексей Резников #Территориальная оборона
Украинцы дали серьезный отпор путинским воякам
В регионах
ВСУ отвоевали Счастье: у россиян десятки убитых
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Украинцы дали серьезный отпор путинским воякам
ВСУ отвоевали Счастье: у россиян десятки убитых
Дата публикации
Категория
В Минобороны просят украинцев вступить в терроборону уже сейчас
Режим тотальной обороны: украинцев призвали уже сейчас брать в руки оружие
Дата публикации
Категория
Разрушенный дом в военном городке в Киеве
Авиаудар по Киеву: есть погибший и раненые (фото)
Дата публикации
Категория
Колоны российской военной техники
Россия атаковала Украину с оккупированного Крыма (видео)
Дата публикации
Категория
Россия посреди ночи ударила по всей территории Украины
Война: войска Путина прорвали границу, Россия ведет обстрел городов Украины (обновляется)