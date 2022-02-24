Путин выдвинул условие для прекращения войны в Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин "готов провести переговоры" с руководством Украины

Президент России Владимир Путин назвал условие для прекращения войны с Украиной после того как 24 февраля российские войска массово вторглись на украинские территории.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин "готов провести переговоры" с руководством Украины о ее "нейтральном статусе" и отказе от размещения вооружений, передает НТВ. По его словам, это возможно только в случае ответной готовности Киева.

"Президент (Путин — ред.) сформулировал свое видение того, что мы бы ждали от Украины для того, чтобы концептуальные "красно-линейные" проблемы были решены. Это нейтральный статус, это отказ от размещения вооружений, — уточнил он. — Здесь вопрос, готово ли руководство Украины на это", — заявил Песков.

На уточняющий вопрос, готова ли сейчас Россия пообщаться с руководством Украины на эту тему, Песков сказал: "Если руководство Украины готово об этом говорить".

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