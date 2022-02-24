Вторжение России: стало известно, сколько гражданских объектов обстреляно

В пресс-службе штаба МВД посчитали, сколько объектов было обстреляно российскими военными

Советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко рассказал, что несмотря на заявления РФ о том, что гражданские объекты они обстреливать не будут, на данный момент в Украине обстреляно уже 32 гражданских объекта.

Передает пресс-центр штаба МВД.

"За сегодня уже зафиксировано 939 обстрелы нашей территории российскими оккупантами. Они говорят о том, что они не стреляют по гражданским объектам, а стреляют только по военных объектах. Так вот, на этот момент мы можем уже говорить о том, что уничтожено 6 мостов, и обстреляно 32 гражданских объекта войсками РФ", — заявил Денисенко.

Ранее "Телеграф" писал, что наступление происходит сразу с нескольких направлений. В генштабе ВСУ сообщили об атаках с Черноморского региона.

Напомним, ранним утром 24 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о начале "военной спецоперации" против Украины.

Вскоре после этого в разных городах Украины произошли взрывы. Украина уже лишилась нескольких военнослужащих и мирных жителей.