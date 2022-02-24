Укр

Блицкрига у россиян не вышло: заявление главы ВСУ

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Валерий Залужный Новость обновлена 24 февраля 2022, 20:21
Валерий Залужный

Главком уверен в том, что украинцы устоят

Главнокомандующий вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Валерий Залужный обратился к украинцам и защитникам нашей страны.

Он отметил, что благодарен каждому солдату и офицеру из тех, кто защищает Украину от российской агрессии. Украинцев поблагодарил за доверие и помощь. Обратился он также и к иностранным партнерам, отметив, что сейчас — время действовать.

"Молимся о душах погибших собратьев и быстром выздоровлении раненых.

Боремся дальше! Весь сектор безопасности и обороны дает достойный отпор. Будет тяжело, но мы устоим. Блицкрига у россиян не получилось. Умоются собственной кровью!

За нами верно. С нами Бог. И Победа будет за нами!", — отметил Залужный в обращении.

Согласно последним данным Генштаба ВСУ, напряжение держится в южной и восточной части Украины.

Как писал "Телеграф", согласно сводкам из мест столкновения украинских защитников с российскими оккупантами — захвачен аэропорт в Гостомеле под Киевом и Чернобыльская атомная электростанция. Состояние бывшей АЭС и хранилища ядерных отходов неизвестно.

Теги:
#Украина #Россия #Война
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