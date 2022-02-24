Байден выступил с новым заявлением по поводу России: что он сказал

Президент США заявил, что отключать Россию от SWIFT пока не будут.

После российского вторжения в Украину президент США Джо Байден заявил о создании коалиции против России и расширении санкционного пакета.

Об этом "Телеграф" сообщает со ссылкой на онлайн-трансляцию обращения американского президента.

"Мы создали коалицию с лидерами Большой Семерки. Мы ограничим способность России действовать в евро, долларах, иене. Блокируем 4 банка и расширяем перечень лиц, по которым применим ограничения. Усилим меры против коррумпированных миллиардеров", — заявил Байден.

Известно, что санкции будут введены против российского банка "ВТБ" и еще трех других банков с активами на общую сумму $1.3 трлн.

Также США и лидеры G7 намерены ограничить импорт высокотехнологичной продукции Россией на 50%.

"Путин — агрессор. Он выбрал войну", — добавил Байден.

Еще несколько важных тезисов из заявления:

США анонсировали укрепление Альянса во время саммита 25 февраля с участием 30 стран.

Также президент США дал разрешение на размещение дополнительных войск в Германии.

Пакет санкций не помешает энергосистеме США или Европе.

Путин хочет построить империю, изменяя границы и используя коррупцию.

Отключать Россию от SWIFT пока не будут.

Армия США не будет участвовать в войне в Украине, военные силы едут в Европу, чтобы защищать НАТО.

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