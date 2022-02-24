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Путин готовит новую волну вторжения: подробности от Резникова

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Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Российские войска готовятся к десантированию Новость обновлена 24 февраля 2022, 22:33
Российские войска готовятся к десантированию

Украина продолжает сопротивление уже более 16 часов.

В Украине продолжаются тяжелые бои в Луганской и Сумской областях, на севере от Киева и на Юге страны.

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников в соцсети Фейсбук.

Он сообщил, что Украина продолжает сражаться более 16 часов, а силовые структуры продолжают держать оборону. Кроме того, министр отметил, что уже тысячи человек записались в ряды Сил территориальной обороны.

Резников добавил, что хотя тяжелые бои в ряде регионов продолжаются, но противник не ожидал столь серьезного сопротивления.

"Его остановили под Харьковом. Вынудили умолкнуть и отбросили на многих участках на востоке. Российские оккупанты уже сдаются в плен", — написал он.

По словам главы МОУ в скором времени ожидается новая волна атак, включая десантные операции, но украинская армия готова к их отражению.

Кроме того, он сообщил, что мир уже начал вводить санкции против Кремля, а в самой России уже начались антивоенные акции.

"Уже завтра россияне узнают цену путинского безумия", — сообщил министр.

Как сообщалось ранее, вторжение России в Украину началось в ночь на 24 февраля. За день по территории нашей страны было нанесено более 900 ударов, а разрушено более 30 объектов гражданской инфраструктуры.

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